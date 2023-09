Vitória do Fortaleza tem João Ricardo como herói, tabu contra São Paulo e G-6 mais próximo

O Fortaleza venceu o São Paulo por 2 a 1, no Morumbi, nesta quarta-feira (20), pela Série A de 2023, com a assinatura do goleiro João Ricardo: foram seis defesas decisivas, além de um pênalti. Uma vitória fundamental, que cola no G-6 da tabela e ainda mantém um tabu diante do tricolor paulista.

Desde 2020, o time de Vojvoda não é derrotado - são oito jogos agora. No Brasileirão, com o técnico argentino, venceu fora em 2021, 2022 e 2023. E a escrita teve até classificação na Copa do Brasil.

Melhores momentos de São Paulo 1x2 Fortaleza

Em campo, não teve uma grande exibição. No 1º tempo, contou com João Ricardo, bolas na trave, e a eficiência de Zé Welison, que marcou em rara chegada. Na volta, melhorou, ampliou em pênalti de Lucero, mas quase reviveu o São Paulo com uma falha, que resultou em um gol de James Rodríguez.

O jogo poderia ser mais tranquilo. O mérito leonino foi a evolução no 2º tempo, com uma grande dedicação coletiva na defesa de todo mundo: Marinho se dedicou muito, Pacheco ficou esgotado.

Hoje, é o 7º colocado, com 38 pontos. Bem próximo de se garantir matematicamente na elite nacional pelo 6º ano consecutivo - recorde absoluto do Nordeste - e também estabelecido de vez na briga pela Libertadores de 2024. Das últimas seis partidas, inclusive, o Leão venceu cinco duelos. Com mais tranquilidade e moral, pode agora se concentrar no Corinthians, em um confronto histórico pelas semifinais da Copa Sul-Americana.

Invencibilidade do Fortaleza contra o São Paulo

São Paulo 1x2 Fortaleza | Série A de 2023

Fortaleza 0x0 São Paulo | Série A de 2023

São Paulo 0x1 Fortaleza | Série A de 2022

Fortaleza 1x1 São Paulo | Série A de 2022

Fortaleza 1x1 São Paulo | Série A de 2021

Fortaleza 3x1 São Paulo | Copa do Brasil de 2021 (quartas)

São Paulo 2x2 Fortaleza | Copa do Brasil de 2021 (quartas)

São Paulo 0x1 Fortaleza | Série A de 2021