Viagem do Fortaleza para Venezuela tem ida para Belém e voo fretado; veja valor milionário e rota

A delegação do Fortaleza embarcou neste domingo (4) para a Venezuela, onde enfrenta o Estudiantes de Mérida-VEN na terça (6), pela 5ª rodada da Copa Sul-Americana. Uma viagem desgastante, que passa por Belém, no Pará, e custou aos cofres tricolores cerca de R$ 1,5 milhão.

O Diário do Nordeste apurou que o investimento tem um voo comercial e um fretado, feito por uma companhia venezuelana. Será a 1ª vez do clube no país para uma partida internacional, em trajeto próximo de 6.000 km.

Das novidades, o Fortaleza levará um cozinheiro para preparar a alimentação dos jogadores, que entraram em campo neste sábado (3), em um empate sem gols com o Bahia, na Arena Castelão, pela Série A do Brasileiro.

O itinerário foi todo montado pelo departamento de futebol, que recebeu suportes do San Lorenzo-ARG e do Palestino-CHI. Pelo intercâmbio entre os times, a gestão leonina trocou relatórios da viagem com as equipes e ganhou indicações, como o local de treinamento e também hotel no local.

Logística do Fortaleza para Venezuela

Domingo (4) | Voo comercial de Fortaleza para Belém-PA (de 9h15 às 11h).

Domingo (4) | Voo fretado venezuelana de Belém-PA até El Vigia-VEN (de 13h às 17h30).

Domingo (4) | Viagem de ônibus de El Vigia-VEN até Mérida-VEN (de 18h às 20h).

Segunda (5) | Treino de apronto do elenco em solo venezuelano.

Terça (6) | Jogo com o Estudiantes de Mérida-VEN, às 19h, no estádio Metropolitano/VEN.

Quarta (7) | Retorno ao Brasil: saída do hotel às 9h30 e chegada no Rio de Janeiro às 22h.