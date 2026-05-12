Veja tudo que sabemos sobre a pré-lista da Seleção Brasileira para Copa do Mundo
O futebol nordestino tem um representante confirmado na listagem
A pré-lista de convocados da Seleção Brasileira para Copa do Mundo foi enviada com 55 jogadores. O documento não foi divulgado oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas diversos nomes foram conhecidos. Do grupo, o treinador italiano Carlo Ancelotti vai definir os 26 atletas que vão para o Mundial ja na próxima segunda (18), em evento às 17h (de Brasília), na sede da entidade no Rio de Janeiro.
O Diário do Nordeste então detalha tudo o que se sabe sobre a pré-lista. Dos 55 nomes, por exemplo, o ge já confirmou 49 que estão nessa listagem.
Tudo o que sabemos sobre a Copa do Mundo
1º - Neymar na lista
O atacante Neymar, do Santos, está na pré-lista da Seleção Brasileira. Apesar de nunca ter sido chamado por Ancelotti para nenhum jogo oficial ou amistoso, o camisa 10 é um nome selecionável para o Mundial. Com 34 anos, é o maior artilheiro do time nacional, com 79 gols marcados, e esteve presente nos últimos três Mundiais (2014, 2018 e 2022).
2º - Estêvão está fora
Um dos principais protagonistas no atual ciclo da Copa é o atacante Estêvão, que está fora da competição. O atacante do Chelsea-ING sofreu uma lesão séria na coxa, buscou tratamento intensivo, mas não foi incluído por Ancelotti nos possíveis nomes para a convocação final da Seleção Brasileira.
3º - Flamengo tem 7 jogadores selecionáveis
O Flamengo é o clube com mais jogadores indicados na pré-lista da Seleção Brasileiro. Ao todo, são sete nomes: os zagueiros Léo Pereira e Léo Ortiz; o lateral-direito Danilo, o lateral-esquerdo Alex Sandro, o meia Lucas Paquetá, e os atacantes Pedro e Samuel Lino. Dos nomes, Danilo e Alex Sandro estão praticamente confirmados na Copa.
4º - Éderson, ex-Fortaleza, pode jogar a Copa do Mundo
Em grande fase na Europa, o volante Éderson foi chamado para a pré-lista da Seleção Brasileira. Com passagem pelo Fortaleza em 2021, o meio-campo é um dos principais nomes do Atalanta-ITA. O período no time cearense, inclusive, rendeu um Mecanismo de Solidariedade que pode ser tornar receita com transferências futuras no exterior.
5º - Endrick, Kaio Jorge e Richarlison na lista
Os atacantes Endrick (Lyon-FRA), Kaio Jorge (Cruzeiro) e Richarlison (Tottenham-ING) também aparecem na lista. Com tantos nomes consolidados no setor, esse trio pode, indiretamente, brigar por uma vaga. A maior expectativa é em Endrick, que tem 19 anos e muito apelo popular.
6º - Bahia tem um jogador convocado na pré-lista
O lateral-esquerdo Luciano Juba, da Bahia, aparece na pré-lista de Ancelotti para a Copa do Mundo. Em grande fase, o pernambucano é uma das opções do Brasil para o setor defensivo e já recebeu convocações no ciclo do Mundial. Companheiro de time, o volante Jean Lucas também foi chamado anteriormente, mas não há confirmação da presença na pré-lista oficial da Fifa.
7º - Veja todos os 49 nomes confirmados na pré-lista até o momento
Goleiros
- Alisson (Liverpool)
- Bento (Al-Nassr)
- Ederson (Fenerbahçe)
- Hugo Souza (Corinthians)
- John (Nottingham Forest)
- Weverton (Grêmio)
Defensores
- Alex Sandro (Flamengo)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Fabricio Bruno (Cruzeiro)
- Kaiki Bruno (Cruzeiro)
- Leo Pereira (Flamengo)
- Leo Ortiz (Flamengo)
- Luciano Juba (Bahia)
- Marquinhos (PSG)
- Thiago Silva (Porto)
- Vitinho (Botafogo)
- Wesley (Roma)
Meio-campo
- Andreas Pereira (Palmeiras)
- Andrey Santos (Chelsea)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Casemiro (Manchester United)
- Danilo (Botafogo)
- Ederson (Atalanta)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Gabriel Sara (Galatasaray)
- Gerson (Cruzeiro)
- João Gomes (Wolverhampton)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
- Matheus Pereira (Cruzeiro)
Atacantes
- Antony (Betis)
- Endrick (Lyon)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Igor Jesus (Nottingham Forest)
- Igor Thiago (Brentford)
- João Pedro (Chelsea)
- Kaio Jorge (Cruzeiro)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar (Santos)
- Pedro (Flamengo)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Richarlison (Tottenham)
- Samuel Lino (Flamengo)
- Vini Jr (Real Madrid)