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Veja tudo que sabemos sobre a pré-lista da Seleção Brasileira para Copa do Mundo

O futebol nordestino tem um representante confirmado na listagem

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 12:41)
Alexandre Mota
Legenda: Neyma é um dos nomes cotados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
Foto: Lucas Figueiredo / CBF

A pré-lista de convocados da Seleção Brasileira para Copa do Mundo foi enviada com 55 jogadores. O documento não foi divulgado oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas diversos nomes foram conhecidos. Do grupo, o treinador italiano Carlo Ancelotti vai definir os 26 atletas que vão para o Mundial ja na próxima segunda (18), em evento às 17h (de Brasília), na sede da entidade no Rio de Janeiro.

Diário do Nordeste então detalha tudo o que se sabe sobre a pré-lista. Dos 55 nomes, por exemplo, o ge já confirmou 49 que estão nessa listagem.

Tudo o que sabemos sobre a Copa do Mundo

1º - Neymar na lista

Neymar em ação pelo Santos
Legenda: O atacante Neymar, do Santos, deve aparecer na pré-lista da Seleção Brasileira
Foto: Nelson Almeida / AFP

O atacante Neymar, do Santos, está na pré-lista da Seleção Brasileira. Apesar de nunca ter sido chamado por Ancelotti para nenhum jogo oficial ou amistoso, o camisa 10 é um nome selecionável para o Mundial. Com 34 anos, é o maior artilheiro do time nacional, com 79 gols marcados, e esteve presente nos últimos três Mundiais (2014, 2018 e 2022).

2º - Estêvão está fora

Estêvão
Legenda: O atacante brasileiro Estêvão é um dos destaques do Chelsea
Foto: Glyn Kirk / AFP

Um dos principais protagonistas no atual ciclo da Copa é o atacante Estêvão, que está fora da competição. O atacante do Chelsea-ING sofreu uma lesão séria na coxa, buscou tratamento intensivo, mas não foi incluído por Ancelotti nos possíveis nomes para a convocação final da Seleção Brasileira.

3º - Flamengo tem 7 jogadores selecionáveis

Pedro
Legenda: O centroavante Pedro é o principal goleador do Flamengo
Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

O Flamengo é o clube com mais jogadores indicados na pré-lista da Seleção Brasileiro. Ao todo, são sete nomes: os zagueiros Léo Pereira e Léo Ortiz; o lateral-direito Danilo, o lateral-esquerdo Alex Sandro, o meia Lucas Paquetá, e os atacantes Pedro e Samuel Lino. Dos nomes, Danilo e Alex Sandro estão praticamente confirmados na Copa.

4º - Éderson, ex-Fortaleza, pode jogar a Copa do Mundo

Éderson comemora gol pelo Fortaleza
Legenda: Éderson é um dos destaques do Atalanta, da Itália
Foto: divulgação / Atalanta

Em grande fase na Europa, o volante Éderson foi chamado para a pré-lista da Seleção Brasileira. Com passagem pelo Fortaleza em 2021, o meio-campo é um dos principais nomes do Atalanta-ITA. O período no time cearense, inclusive, rendeu um Mecanismo de Solidariedade que pode ser tornar receita com transferências futuras no exterior.

5º - Endrick, Kaio Jorge e Richarlison na lista

Endrick em ação pela Seleção Brasileira
Legenda: O atacante Endrick busca um espaço na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Os atacantes Endrick (Lyon-FRA), Kaio Jorge (Cruzeiro) e Richarlison (Tottenham-ING) também aparecem na lista. Com tantos nomes consolidados no setor, esse trio pode, indiretamente, brigar por uma vaga. A maior expectativa é em Endrick, que tem 19 anos e muito apelo popular.

6º - Bahia tem um jogador convocado na pré-lista

Luciano Juba em ação pelo Bahia
Legenda: O lateral-direito Luciano Juba é titular do Bahia sob o comando de Rogério Ceni
Foto: Rafael Rodrigues / Bahia

O lateral-esquerdo Luciano Juba, da Bahia, aparece na pré-lista de Ancelotti para a Copa do Mundo. Em grande fase, o pernambucano é uma das opções do Brasil para o setor defensivo e já recebeu convocações no ciclo do Mundial. Companheiro de time, o volante Jean Lucas também foi chamado anteriormente, mas não há confirmação da presença na pré-lista oficial da Fifa.

7º - Veja todos os 49 nomes confirmados na pré-lista até o momento

Goleiros

  • Alisson (Liverpool)
  • Bento (Al-Nassr)
  • Ederson (Fenerbahçe)
  • Hugo Souza (Corinthians)
  • John (Nottingham Forest)
  • Weverton (Grêmio)

Defensores

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Bremer (Juventus)
  • Danilo (Flamengo)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Ibañez (Al-Ahli)
  • Fabricio Bruno (Cruzeiro)
  • Kaiki Bruno (Cruzeiro)
  • Leo Pereira (Flamengo)
  • Leo Ortiz (Flamengo)
  • Luciano Juba (Bahia)
  • Marquinhos (PSG)
  • Thiago Silva (Porto)
  • Vitinho (Botafogo)
  • Wesley (Roma)

Meio-campo

  • Andreas Pereira (Palmeiras)
  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Danilo (Botafogo)
  • Ederson (Atalanta)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Gabriel Sara (Galatasaray)
  • Gerson (Cruzeiro)
  • João Gomes (Wolverhampton)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)
  • Matheus Pereira (Cruzeiro)

Atacantes

  • Antony (Betis)
  • Endrick (Lyon)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Igor Jesus (Nottingham Forest)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Kaio Jorge (Cruzeiro)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Pedro (Flamengo)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Richarlison (Tottenham)
  • Samuel Lino (Flamengo)
  • Vini Jr (Real Madrid)
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