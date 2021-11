Torcida do Ceará mostra força com novo recorde de sócios-torcedores da história do clube; veja dados

O Ceará estabeleceu um novo recorde na história do clube de sócios-torcedores nesta sexta-feira (19): no site oficial, superou a marca máxima de 22.600 associados, firmada em março de 2020. Assim, o recorte é de força da torcida alvinegra, apesar da pandemia de Covid-19.

“Nós conseguimos manter essa base até fevereiro deste ano, mas quando teve a renovação, a gente não conseguiu, perdemos 40%, então é um trabalho bem feito (de recuperação) acompanhando várias regras de negócio e comunicação com o torcedor. A retomada do público (ao estádio) fez a gente alcançar”, afirmou Veridiano Pinheiro, diretor de Promoções e Atividades Sociais.

No retrospecto histórico, o torcedor sempre esteve presente na jornada do Vovô, independente do momento dentro de campo. Em um cenário de recessão financeira, o time viu crescer o apoio de modo gradual, alcançando ainda o maior público do futebol cearense em 2021. O objetivo agora é atingir a marca de 30 mil sócios, com novo feirão de descontos até domingo (21).

“Eu te prometo, nunca abandonar” é um dos cânticos que ecoa das arquibancadas. Assim, o mar de gente empurra a equipe, contribui com o crescimento e externa sinergia do “Time do Povo”, que reconheceu o ambiente e tornou os planos acessíveis.

O roteiro será definido no final da temporada, com a chance de vaga internacional. Mas a história atual é de resiliência, com a base de sócios mantida e a missão de estreitar os laços com a torcida.