Tiago Nunes explica perfil do Ceará e DNA tático para futuro do clube; confira detalhes

Um projeto ambicioso, de longo prazo e com um DNA definido dentro de campo. O planejamento do técnico Tiago Nunes no Ceará Sporting Club atravessa inúmeras instâncias de melhoria do clube, como a retomada de uma postura mais proativa. A manutenção do trabalho de 2021 tem essa meta.

As mudanças de fluxos existem no dia a dia, com o profissional chegando cedo ao CT de Porangabuçu e mantendo uma rotina intensa de atividades. Da mentalidade vencedora imposta ao elenco, o plano é tornar a imposição como característica de jogo.

“Nós não temos tecnicamente os melhores jogadores do Brasil, mas podemos ter os mais competitivos. Uma equipe forte e que tenha vantagem nos duelos físicos pode superar adversários maiores, então essa é a nossa característica principal. Lógico que a condição técnica é fundamental, mas quando você machuca os caras mentalmente, não deixa jogar, tira a confiança, pressiona dentro de campo, isso permite resultados”, explicou ao podcast Rolou o Melão, da ESPN.

Tiago Nunes no comando do Ceará

Jogos: 20

Vitórias: 7

Empates: 7

Derrotas: 6

Aproveitamento: 46,6%

Gols pró: 16

Gols contra: 15

A ideia de firmar uma postura mais dominante ganha força na Arena Castelão, em casa. No contexto histórico, a equipe alvinegra sempre teve atletas de raça e cresceu de rendimento junto da torcida. A reta final do Brasileirão de 2021 serve como norte para a transformação de uma partida em decisão.

Tal fator, para a atual comissão técnica, deve ser utilizado como triunfo nos duelos mata-mata, como a Copa do Brasil. "A gente terminou a temporada colocando 50 mil no estádio, e era um jogo contra o América-MG. Na condição normal, em outra praça esportiva teria metade disso. Vivi três anos no Athletico-PR e lotei o estádio apenas em final, e eram 30 mil pessoas”, revelou.

Identidade comportamental

O paralelo com o Athletico-PR é presente também na diretoria do Vovô, que tem a equipe paranaense como um exemplo positivo de gestão. E o recente momento de crescimento do Furacão foi consolidado com Tiago Nunes. Por isso, a montagem do elenco de 2022 atendeu o mesmo perfil.

“O principal passo é criar uma identidade comportamental, então os jogadores que chegam aqui precisam de muita saúde, e isso foi um ponto que eu senti no Athletico-PR. Eu tinha jogadores com muita saúde física, além da qualidade, muito potentes, com condicionamento físico e explosão. No Corinthians e no Grêmio, os jogadores eram bem diferentes”, detalhou para a ESPN.

Reforços do Ceará para 2022

ZAG: Lucas Ribeiro (Hoffenheim-ALE): emprestado até o fim de 2022.

LAD: Michel Macedo (Juventude): contrato até o fim de 2023.

LAD: Nino Paraíba (Bahia): contrato até o fim de 2023.

LAE: Victor Luís (Palmeiras): emprestado até o fim de 2022.

VOL: Richardson (Kashiwa Reysol-JAP): contrato até o fim de 2024.

VOL: Richard (Corinthians): contrato até o fim de 2024.

ATA: Iury Castilho (Portimonense-POR): emprestado até o fim de 2022.

ATA: Zé Roberto (Atlético-GO): contrato até o fim de 2024.

Legenda: O atacante Zé Roberto estreou pelo Ceará com gol pela Copa do Nordeste Foto: Israel Simonton / CSC

O padrão de atleta se estende ao modelo de jogo mais fixo, no esquema 4-1-3-2. A vivência tática alvinegra tem um sistema com duas peças adiantas, um volante que ajuda na saída de bola de três, um meio-campo de box to box, laterais que atacam a última linha e extremos que atuam no meio.

As contratações realizadas para a temporada também chegam com status de brigar pela titularidade. Assim, o trabalho atual visa o resultado presente com o legado comportamental.