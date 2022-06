Série A: Fortaleza tenta recuperação na zona de rebaixamento; Ceará busca briga pelo G8: veja contas

O Brasileirão de 2022 chega na 14ª rodada com novas decisões para o futebol cearense. Neste sábado (25), o Fortaleza visita o Atlético-MG no Mineirão, às 21h. No domingo (26), o Ceará recebe o Atlético-GO na Arena Castelão, às 18h. As decisões valem objetivos distintos e respiro na tabela.

A abertura dos jogos foi na sexta-feira (24), com vitória do Internacional por 3 a 0 contra Coritiba. Os gaúchos subiram para o G-4, enquanto o time paranaense desceu para 16º, apenas uma colocação na frente do Z-4.

Fugir do rebaixamento

Legenda: O Fortaleza é o vice-lanterna da Série A de 2022

O Fortaleza está em 19º, com 10 pontos - a mesma pontuação do lanterna Juventude, mas saldo de gols melhor: -12 contra -6. Com uma vitória na última rodada (América-MG), a missão é seguir pontuando para sonhar com a saída do Z-4. Hoje, o primeiro fora é o Coritiba (16º), com 15.

Assim, a rodada tem três cenários: deixar o time na mesma colocação, fazer a equipe retornar para a última posição ou conseguir ultrapassar o Cuiabá, que está em 18º. No melhor cenário, deve vencer o Galo e torcer por uma derrota do time mato-grossense. Na zona, Goiás e Cuiabá se enfrentam.

Por outro lado, se o Juventude somar mais pontos que o time de Vojvoda na rodada, o devolve para a lanterna. O Atlético-MG disputa o título nacional, mas tem muitas baixas, como Hulk e Nacho.

Jogos dos times da zona de rebaixamento + América-MG

25.06 - Flamengo x América-MG | Maracanã, às 19h.

25.06 - Atlético-MG x Fortaleza | Mineirão, às 21h.

26.06 - São Paulo x Juventude | Morumbi, às 18h.

26.06 - Goiás x Cuiabá | Serrinha, às 18h.

Brigar pelo G-8

Legenda: O Ceará está em 13º colocado, com 16 pontos

O Ceará inicia a rodada na 13ª posição, com 16, a mesma pontuação do Atlético-GO, que tem uma vitória a mais: 4x3. Hoje, o Vovô tem dois pontos de diferença para o G-6 e para o Z-4. Por isso, o jogo é uma final, sendo crucial para afastá-lo de vez do Z-4 e consolidá-lo na briga da parte alta.

Um empate ou uma derrota não o permite subir na tabela e abre espaço para perder posições - apesar disso, não tem chance de entrar na zona de rebaixamento. Uma vitória, com tropeços dos concorrentes diretos, pode deixar o time até no G-8. Descolar na pontuação é importante por conta do equilíbrio da faixa intermediária: 15 (Flamengo, Coritiba, América-MG) e 18 (Fluminense, Botafogo, Santos, São Paulo e Bragantino).

A tarefa é vencer a 1ª na Série A como mandante, que seria a 1ª vitória sob o comando de Marquinhos Santos. Se vencer, dá um salto significativo com resultados negativos (ausência de vitória) de Santos, Bragantino, São Paulo e Avaí. Um revés pode levá-lo até para 16º colocado (pior caso), mas seria preciso uma vitória do Goiás, além de um empate em Flamengo x América-MG no Maracanã.

Jogos dos times da zona intermediária + Fluminense

25.06 - Athletico-PR x Bragantino | Arena da Baixada, às 16h30.

25.06 - Corinthians x Santos | Neo Química, às 19h.

26.06 - Avaí x Palmeiras | Ressacada, às 16h.

26.06 - São Paulo x Juventude | Morumbi, às 18h.

26.06 - Ceará x Atlético-GO | Arena Castelão, às 18h.