Saiba como está a Arena Castelão após os reparos no gramado e as obras realizadas; veja vídeo

A Arena Castelão está pronta para receber uma nova sequência de jogos na temporada de 2021. Sem partidas desde o dia 30 de agosto, o equipamento recebeu inúmeros reparos da Secretaria de Esporte e Juventude (Sejuv) do Governo do Ceará, e retoma o calendário no domingo (12), com Fortaleza x Atlético-MG.

No intervalo de tempo, a Pasta realizou cortes verticais e helicoidais na grama, descompactação, adubação granulada para nutrição, além de permitir o descanso do gramado. Até a data da partida, marcada para 16h com transmissão da TV Verdes Mares, será feita uma pulverização foliar.

“Esse momento de descanso do gramado foi excepcional para um reforço na manutenção do campo e garantir a qualidade do gramado”, explicou Rogério Pinheiro, titular da Sejuv.

Confira vídeo com a qualidade atual do gramado:

Segundo dados oficiais, a Arena Castelão recebeu 60 partidas em 2021 - o calendário de 2020 foi encerrado no ano vigente por conta da pandemia de Covid-19. Até o fim da temporada, a Sejuv contabiliza, no mínimo, mais 20 jogos da Série A e um da Copa do Brasil.

Força em casa

O estádio foi alvo de críticas de jogadores por conta das condições do gramado, que apresentava sinais de desgaste. Com a manutenção, o espetáculo cresce, assim como o desempenho de Ceará e Fortaleza.

Legenda: A última partida realizada na Arena Castelão foi entre Fortaleza e Cuiabá, no dia 30 de agosto Foto: Kid Júnior / SVM

Até o fim do 1º turno do Brasileirão, por exemplo, o Leão tinha o 2º melhor desempenho dentro de casa, com aproveitamento de 77,8%. O Vovô é o 5º principal mandante, 66,7%.