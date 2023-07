Saga do Ferroviário em Tocantins tem volta para casa de jangada e invencibilidade na Série D

A delegação do Ferroviário vivenciou uma verdadeira saga para atuar em Tocantins, pela Série D de 2023. E o percurso envolveu água, terra e ar, até com o uso de jangada para iniciar a volta pra casa - experiências que o futebol proporciona.

Após viajar mais de 3 mil km até a cidade de Tocantinópolis/TO, onde encarou os donos da casa pela 12ª rodada do Grupo 2 da torneio, o elenco começou o retorno para o Ceará neste sábado (8), e eis que temos o uso da jangada na história, um tipo de barco.

O motivo: o ônibus com o time, que tinha de ser transportado de balsa até Porto Franco/MA, teve um problema para entrar na embarcação. Deste modo, o grupo foi no outro equipamento e, segundo a assessoria, lidou com bom humor.

Legenda: O ônibus do Ferroviário teve um problema na entrada na balsa, em Tocantinópolis Foto: Lenilson Santos / Ferroviário

https://www.instagram.com/tv/CudFV-gA-yZ/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

No fim, apenas mais um capítulo. Do Ceará até Tocantis, a equipe coral viajou de avião de Fortaleza para Brasília-DF e depois Marabá/PA. Na região Norte, foi de ônibus para o Maranhão, onde pegou uma balsa para Tocantinópolis. A volta segue o mesmo roteiro, agora de Tocantis para o Ceará, com previsão de chegada na segunda-feira (10).

Invicto na Série D

Legenda: O Ferroviário empatou com o Tocantinópolis-TO em 1 a 1, fora de casa, pela Série D de 2023 Foto: Lenilson Santos / Ferroviário

Após a logística pesada, o Ferroviário entrou em campo contra o Tocantinópolis/TO neste sábado (8) e manteve a invencibilidade na Série D. No estádio Ribeirão, o Tubarão da Barra saiu atrás com gol de Bilau no 1º tempo, mas conseguiu o empate na volta do intervalo, em cobrança de pênalti do zagueiro Roni Lobo.

O resultado então amplia o período invicto do time de Paulinho Kobayashi para 13 partidas: são nove vitórias e três empates. Em Tocantis, não teve uma atuação brilhante, mas foi competitivo, apesar de poupar a maioria dos titulares. Logo, o salto é positivo. Líder absoluto do Grupo 2, com 30 pontos, tem vaga assegurado no mata-mata.

Antes, ainda restam duas rodadas até o fechamento da 1ª fase. No próximo domingo (16), encara o Cordino-MA, no estádio Presidente Vargas (PV), às 17h. Na semana seguinte, no sábado (22), visita o Fluminense-PI, fora de casa.