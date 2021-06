Resposta do futebol nordestino foi na bola: CRB, Bahia, Juazeirense e ABC avançam na Copa do Brasil

A resposta do futebol nordestino foi na bola. Na mesma semana em que recebeu o discurso xenofóbico de um jornalista paulista, o “futebol lixo” avançou às oitavas de final com: CRB (Alagoas), Juazeirense (Bahia), ABC (Rio Grande do Norte) e Bahia. Contra a xenofobia, a região resistiu.

O processo é histórico, ser Nordeste é resistência. Porque o crescimento incomoda (e muito). A organização financeira, a força da torcida, os feitos históricos ou mesmo a existência. “É tudo uma porcaria” o comentarista ressaltou na deslegitimação de um fato: a região só cresce.

Jogos nordestinos da Copa do Brasil nesta quarta (9)

Bahia 1x0 Vila Nova - classificação do Bahia

Palmeiras (3) 0x1 (4) CRB - classificação do CRB

Juazeirense (3) 1x0 (2) Cruzeiro - classificação do Juazeirense

ABC 3x0 Chapecoense - classificação do ABC

Dentro do contexto de disputa da Copa do Brasil, com a edição pioneira em 1989, como detalhou o jornalista Cássio Zirpoli, são 25 se classificando às oitavas - agora com inéditos Juazeirense e CRB. Logo, a contagem não para.

A semana nordestina ainda será coroada com um Clássico-Rei, o maior confronto da rodada e do futebol cearense. Com Ceará e Fortaleza juntos na elite nacional por três temporadas consecutivas, uma rivalidade centenária ganha caráter decisivo e histórico nesta quinta (10).

Tudo isso e mais. Pelo visto, o Nordeste incomoda e vai seguir incomodando.

Jogos nordestinos da Copa do Brasil nesta quinta (10)