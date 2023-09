Quais as funções do CEO da SAF do Fortaleza? Veja detalhes

O Fortaleza está próximo de uma mudança estatutária histórica. No sábado (23), entre 8h30 e 15h, no Centro de Excelência, sócios-torcedores e conselheiros podem votar sobre a alteração do estatuto da Associação Sem Fins Lucrativos para uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Dentre todos os pontos de diferença, um dos principais é a criação do cargo de Chief Executive Officer (CEO).

O profissional seria escolhido através do Conselho de Administração da SAF, que será formado por cinco membros e deve ser constituído logo após a votação para se tornar uma SAF. Com remuneração e metas, o CEO ficará responsável pela gestão de todos os pontos sobre futebol do clube, incluindo também as categorias de base e o feminino. Será um cargo contratado, ou seja, pode ser demitido de acordo com a vontade da associação, que manterá o controle da agremiação.

A expectativa é de que o atual presidente do clube, Marcelo Paz, seja escolhido como CEO. O gestor tem mandato até o fim de 2024 e, para isso, deve renunciar ao pleito, o que é previsto no estatuto. Assim, na ordem lógica, o 1º vice-presidente, Geraldo Luciano, seria instituído como novo presidente da equipe tricolor, com Alex Santiago sendo mantido como o 2º vice-presidente da instituição. No entanto, outras variáveis podem existir nessa disposição, o que acarretaria em um outro presidente leonino.

O Diário do Nordeste teve acesso ao detalhamento das funções do CEO do Fortaleza SAF. A descrição está inserida no estatuto da SAF que será oficializada, se aprovado.

Atribuições para o CEO da SAF do Fortaleza

Convocar e presidir as reuniões da Diretoria.

Orientar e coordenar a atuação dos demais diretores.

Dirigir as atividades relacionadas com o planejamento geral do Fortaleza e suas controladas.

Manter os membros do Conselho de Administração informados sobre as atividades e o andamento de operações do Fortaleza EC SAF.

Representar o Fortaleza EC SAF em assembleias gerais de acionistas e/ou de quotistas de sociedades da qual o Fortaleza EC SAF faça parte, ou indicar um Diretor ou procurador para fazê-lo.

Conceder licença aos membros da Diretoria e indicar-lhes substitutos.

Propor ao Conselho de Administração as áreas de atuação de cada diretor.

Tomar decisões de caráter de urgência de competência da Diretoria.

Dirigir, no mais alto nível, as relações públicas da Companhia e orientar a publicidade institucional.

Exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Conselho de Administração e por este Estatuto.

Modelo de SAF do Fortaleza

A diretoria executiva do Fortaleza é a favor da criação de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para 2023 com um modelo inovador: mantendo o controle do clube. A cúpula tricolor realizou um estudo avançado sobre o tema e acredita que esse seja um caminho para aumentar a competitividade nos próximos desafios.

A ideia inicial é apenas realizar a migração para o modelo da SAF, o que ampliaria linhas de crédito, modelos profissionais de governança e até viabilidade de investidores. Em caso de venda futura, o plano é negociar uma quantidade de ações que não retire o controle do clube da Associação, que iria seguir majoritária. O modelo é inovador e manteria as principais decisões e o controle do clube na gestão, com permissão até para torcedores também efetuarem a compra de ativos da instituição.

Logo, é um caminho diferente de Bahia, Cruzeiro e Vasco, por exemplo, que tiveram ações vendidas e passaram a ter ‘donos’, ou sócios majoritários, após aportes milionários e a quitação de dívidas. Legenda: Marcelo Paz é o atual presidente do Fortaleza do Esporte Clube, mandato até 2024 Foto: Fabiane de Paula / SVM Nos últimos anos, o Fortaleza recusou diversas sondagens do exterior para a adesão ao modelo de SAF, sempre com a premissa de controle majoritário da instituição, o que não é interessante para o momento atual. No modelo proposto, o interessado iria fazer um investimento com a expectativa de valorização do clube, que atravessa o melhor momento da história da agremiação, em ascensão nacional. Da Série C em 2017, elevou o nível de competitividade nacional a cada ano, como o título da Série B (2018), o bi da Copa do Nordeste (2019-2022), o tetra do Estadual (2019, 2020, 2021 e 2022), além das participações históricas na Sul-Americana (2020), na Libertadores (2022), e o G-4 do Brasileirão. Com a consolidação na elite nacional, o caminho seria uma forma de aumentar os investimentos no elenco, em estrutura e assim manter a rota de crescimento, com a valorização da marca até no cenário sul-americano.