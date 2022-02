Primeiro Clássico-Rei de 2022 teve confusão, estreias e festa das torcidas na Arena Castelão

A maior rivalidade do futebol cearense ganhou um novo capítulo neste sábado (5). Pela Copa do Nordeste, o primeiro Clássico-Rei da temporada de 2022 terminou em empate: 1x1. E o duelo reuniu todos os elementos de um encontro entre arquirrivais, com clima tenso e confusão.

Na Arena Castelão, um jogo de muito contato físico, briga por espaço e intensidade na marcação. Nas entrelinhas, estreias e discussões acaloradas, com um olhar especial para o goleiro alvinegro João Ricardo, com defesas difíceis e a principal atuação individual.

Da festa das torcidas, a mensagem das arquibancadas é de força. O estádio se limitou aos 30% de capacidade, devido ao decreto estadual, e recebeu 16 mil espectadores - com maioria do Fortaleza. São os únicos nordestinos na Série A e não economizaram no apoio, uma característica regional.

Clima quente

O ambiente acirrado teve a faísca inicial aos 36 do 1º tempo. Após Mendoza abrir o placar para o Ceará, o Fortaleza deixou tudo igual com Moisés. E na comemoração leonina, o volante tricolor Ronald comemorou na frente da torcida alvinegra. O banco de reservas invadiu o campo e iniciou-se os empurrões. No fim, os atacantes Cléber, do Vovô, e Romarinho, do Leão, foram expulsos.

Legenda: A arbitragem expulsou atletas de Ceará e Fortaleza no Clássico-Rei Foto: Thiago Gadelha / SVM

A situação rendeu um bate-papo entre Mendoza e o técnico Juan Pablo Vojvoda, cada um falando do próprio lado. Com o apito do juiz, o colombiano e o argentino saíram conversando para o vestiário.

Na volta do intervalo, os lances quentes prosseguiram. Em contra-ataque, Mendoza esbarrou em Matheus Vargas, que aguardava à beira do gramado para substituição, e promoveu um novo conflito.

Mais estreias

No caminho das novidades, duas estreias muito aguardadas: o volante Richardson retornando ao Ceará e o atacante argentino Silvio Romero atuando pela primeira vez pelo Fortaleza. Nomes que chegam para tentar a titularidade em 2022 e que foram acionados logo durante o Clássico-Rei.

No âmbito individual, Richardson acalmou o meio-campo alvinegro, pediu calma e equilibrou as ações em poucos minutos. Já Romero teve menos contato com a bola, mas mostrou vontade e ainda protagonizou um bate-boca com Matheus Vargas, após o meia não acompanhar um dos passes.

Legenda: Ceará e Fortaleza apresentaram novos jogadores nos elencos para 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Assim, os novos elencos ganham forma. O ano promete ser de muita disputa entre Ceará e Fortaleza, mas vale desfrutar do momento, do investimento, dos reforços e de uma rivalidade que se renova, se tornando cada vez mais uma referência por conta da ascensão do futebol cearense.

Em tempo: para além da torcida, os camarotes do Castelão registraram ainda o lateral esquerdo Bruno Pacheco, em recuperação de lesão, e toda a família de Silvio Romero. Participantes de um projeto sobre futebol, em parceria com o Fortaleza, também tiveram a oportunidade de ver o jogo.