Postura do Fortaleza no mercado confirma desejo de renovar elenco; clube busca mais quatro reforços

O Fortaleza prometeu uma reformulação do elenco para a temporada de 2021. Até o momento, o clube oficializou quatro reforços e anunciou a saída de quatro atletas, mas o destaque é a idade dos jogadores: a atuação no mercado é pautada por contratações jovens.

Assim, a renovação tricolor também atravessa o rejuvenescimento do elenco. O ciclo iniciado em 2018, com conquista da Série B, é encerrado pela atual gestão. E os novos alvos se enquadram dentro de um perfil de faixa etária que permita a longevidade em alto nível.

Das contratações oficializadas, por exemplo, o jogador mais velho é o atacante Robson (29), ex-Coritiba. Os demais são o volante Matheus Jussa (24), ex-Internacional, e o meia Lucas Crispim (26), ex-Guarani. O volante Éderson (21), do Corinthians, acertou empréstimo até o fim de 2021.

Novos reforços do Fortaleza

VOL | Éderson (21) - contrato até fim de 2021

VOL | Matheus Jussa (24) - contrato até fim de 2021

MEI | Lucas Crispim (27) - contrato até fim de 2022

ATA | Robson (29) - contrato até fim de 2023

O departamento de futebol define o quarteto como de potencial e próximo do momento de explosão técnica. A situação também norteia as negociações recentes. Para o ataque, o clube ainda trabalha nas contratações de Neilton (27), do Coritiba, e Marcos Guilherme (25), do Internacional.

A dupla faz parte dessa primeira etapa de montagem no ano, quando foram previstas oito contratações. Logo, restam quatro peças visando o início da temporada. A quantia pode variar, mas o presidente Marcelo Paz ressaltou que serão preenchidas todas as posições - com exceção dos goleiros.

Filtro no elenco

Legenda: Éderson tem 21 anos e encaminhou acerto com o Fortaleza por mais uma temporada Foto: divulgação / Corinthians

O panorama de renovação do plantel é para além do mercado, envolve manutenção de jogadores específicos sob comando do técnico Enderson Moreira. Emprestados e com opção de compra fixada, o volante Ronald (23) e o atacante Igor Torres (20) foram adquiridos e tiveram vínculos prorrogados.

O primeiro custou R$ 1 milhão ao Juventus-SC e firmou contrato até 2023. O segundo teve 75% dos direitos econômicos adquiridos por R$ 200 mil com o Taboão da Serra/SP e renovou por quatro anos.

Saídas do Fortaleza

ZAG | Roger Carvalho (34)

LAT | Gabriel Dias (26)

VOL | Derley (34)

ATA | Ederson (31)

O investimento na juventude simboliza a nova proposta da gestão. Com departamento de análise incorporado às categorias de base, a tendência é que mais atletas jovens possam ser monitorados pelo Fortaleza.

Dentre os atletas com maior minutagem na Série A, sete presentes no top-10 de atuações tinham mais de 30 anos. A lista contempla: o goleiro Felipe Alves (32), o volante Juninho (34), o zagueiro Paulão (35), o atacante Osvaldo (33) e o centroavante Wellington Paulista (37).

Por isso, o maior cuidado no aspecto físico e na projeção da carreira. A idade não mensura o nível técnico apresentado, o próprio Fortaleza foi competitivo com o elenco, mas a busca por essa renovação surge como novo começo no Pici, em aposta por uma campanha novamente vitoriosa.