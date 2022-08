O que está em jogo em Fluminense x Fortaleza? Premiação milionária e campanha histórica

O Fortaleza decide o futuro da Copa do Brasil de 2022 nesta quarta-feira (10), em confronto com o Fluminense, às 20h, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final. A missão é reverter o placar de 1 a 0, do duelo de ida, para seguir vivo na eliminatório do torneio nacional.

Em evolução na Série A, com a saída da zona de rebaixamento, o time deve utilizar força máxima para disputar a vaga na competição. Em 2021, o time também chegou na semifinal sob o comando do argentino Juan Pablo Vojvoda.

Peso histórico

A melhor campanha do Fortaleza na história da Copa do Brasil foi em 2021, quando avançou às semifinais e deixou o torneio para o Atlético-MG. Assim, caso elimine o Fluminense, iguala o rendimento. Nas quartas, a última vez que o time cearense participou foi no ano de 2001.

Melhores campanhas do Fortaleza na Copa do Brasil

2001: Quartas de Final (eliminado para a Ponte Preta)

2016: Oitavas de Final (eliminado para o Internacional)

2019: Oitavas de Final (eliminado para o Athletico-PR)

2020: Oitavas de Final (eliminado para o São Paulo)

2021: Semifinal (eliminado para o Atlético-MG)

Legenda: Caso elimine o Fluminense, o Fortaleza avança para a semifinal da Copa do Brasil Foto: Thiago Gadelha / SVM

Premiação milionária

Na Copa do Brasil de 2022, o Fortaleza já conquistou R$ 8,8 milhões. Se avançar, soma mais R$ 8 milhões. A equipe iniciou na 3ª fase, devido à vaga na Libertadores, e garantiu R$ 1,9 milhão. Ao eliminar o Vitória-BA, recebeu mais R$ 3 milhões e chegou nas oitavas. A sequência teve a superação do Clássico-Rei, com mais R$ 3,9 milhões em premiação.

Premiação do Fortaleza na Copa do Brasil

3ª fase: R$ 1,9 milhão

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 3,9 milhões

Total: R$ 8,8 milhões

Retrospecto x Fluminense

O Fluminense tem vantagem contra o Fortaleza e detém o favoritismo na Copa do Brasil. Na atual temporada, venceu o Leão por 1 a 0 na Série A e na Copa do Brasil. Por isso, a missão é muito árdua no Maracanã, no Rio de Janeiro.

FORTALEZA X FLUMINENSE

Jogos: 19

Vitórias: 6

Empates: 4

Derrotas: 9

Gols feitos: 21

Gols sofridos: 26

A equipe de Vojvoda deve se apegar ao recorde de 2021, quando não foi derrotada na Série A. Na ocasião, venceu no Maracanã por 2 a 0 e ainda empatou em casa por 1 a 1, na melhor sequência.

RETROSPECTO RECENTE DE FORTALEZA X FLUMINENSE

Fortaleza 0x1 Fluminense | Copa do Brasil de 2022

Fortaleza 0x1 Fluminense | Série A de 2022

Fluminense 0x2 Fortaleza | Série A de 2021

Fortaleza 1x1 Fluminense | Série A de 2021

Legenda: O Fortaleza enfrentou o Fluminense nas últimas edições da Série A Foto: Thiago Gadelha / SVM