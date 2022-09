O ato heroico na Espanha: goleiro entrega desfibrilador para salvar torcedor com parada cardíaca

Nas arquibancadas de Cádiz x Barcelona no último sábado (10), na Espanha, um torcedor de 65 anos sofreu uma parada cardíaca no estádio e precisou ser reanimado. Do momento trágico, com o jogo rolando, um ato heróico: o goleiro argentino Ledesma, um dos líderes dos donos da casa, pegou o desfibrilador no banco e atravessou o campo com o equipamento para entregar à equipe médica.

A partida ficou em segundo plano, nada mais importou - os olhos estavam na cena. Por cerca de 30 minutos, a partida foi interrompida até o fim do atendimento de resgate. No gramado, uma parte dos jogadores entrou em oração durante o momento trágico. O resultado: o idoso recobrou os sinais vitais e se transferiu para um hospital.

Legenda: Uma parte dos atletas fez orações pela vida do torcedor de 65 anos Foto: Cristina Quicler / AFP

O jogo terminou com vitória do Barcelona por 4 a 0, mas o estádio, tomado por torcedores do Cádiz, aplaudiu a ação dos socorristas, dos médicos do próprio clube. No socorro, o meia espanhol José Mari ajudou a levar uma maca ao torcedor.

Legenda: Os atletas do Cádiz também ajudaram no transporte da maca para o torcedor Foto: Cristina Quicler / AFP

O recado é de solidariedade. Todos em campo se sensibilizaram, o estádio torceu, mas pela vida. A recuperação na arquibancada foi o gol do Nuevo Mirandilla. Todos foram apenas um time.

Nota oficial do Cádiz sobre o episódio

Quando o minuto 81 chegou, o jogo contra o Barcelona foi interrompido devido a um alerta de saúde nas arquibancadas da zona sul. O protocolo estabelecido com a Cruz Vermelha tornou-se rapidamente operacional, atendendo um homem em parada cardíaca.

Uma das equipes médicas com desfibrilador e monitor deslocou-se para as arquibancadas, iniciando as tarefas de reanimação. Ao mesmo tempo, o Barcelona ofereceu um segundo desfibrilador caso seu uso fosse necessário, sendo transferido para a área pelos próprios jogadores.

A ressuscitação foi positiva após alguns minutos, e o torcedor foi transferido para a UTI do Hospital Puerta del Mar, onde permanece internado.

Além disso, um dos cinegrafistas da Tribuna sofreu um desmaio que também foi rapidamente atendido pela equipe médica do estádio, sem maiores consequências.

A entidade quer agradecer o comportamento exemplar dos adeptos do Fundo Sul nesta situação, bem como aos membros da segurança e da Cruz Vermelha pela sua pronta actuação para que este incidente tivesse um final feliz.