Novo técnico do Fortaleza pode representar recomeço para parte do elenco; veja minutagem dos atletas

A chegada de um novo treinador no Fortaleza pode representar um recomeço para parte do elenco. Restando menos de um mês até o início da Série A, a comissão técnica escolhida terá a missão de implantar um estilo tático mais ofensivo e deve reavaliar os atletas no processo.

Assim, nomes com menor minutagem terão oportunidade de se inserir na briga pela titularidade. E mesmo que a base seja mantida, há um novo ânimo aos jogadores distantes nas preferências de Enderson Moreira, como os volantes Ronald, o meia Lucas Crispim e o atacante Romarinho.

Legenda: Ronald teve apenas uma chance na atual temporada pelo Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

A oportunidade será concedida porque há tempo para implemento de novas ideias. A opção pela mudança do comando surge no momento mais oportuno: elenco em estágio físico avançado, com entrosamento inicial e partidas de menor pressão pela frente no Estadual.

Nos momentos anteriores - com chegadas de Zé Ricardo, Chamusca e do próprio Enderson - o calendário era extenso e a necessidade de resultado era fundamental no Brasileirão.

Atletas no time principal do Fortaleza:

Goleiros (4) : Felipe Alves; Boeck, Max e Kennedy.

: Felipe Alves; Boeck, Max e Kennedy. Zagueiros (7) : Quintero, Wanderson, Jackson, João Paulo, Vinícius [Base], Benevenuto e Titi.

: Quintero, Wanderson, Jackson, João Paulo, Vinícius [Base], Benevenuto e Titi. Laterais (6) : Tinga, Carlinhos, Bruno Melo, Victor Ricardo [Aspirantes], D. Guedes e Pikachu.

: Tinga, Carlinhos, Bruno Melo, Victor Ricardo [Aspirantes], D. Guedes e Pikachu. Volantes (7) : Felipe, Ronald, Pablo [Aspirantes], L. Alisson [Aspirantes], Jussa, Ederson e Blanco.

: Felipe, Ronald, Pablo [Aspirantes], L. Alisson [Aspirantes], Jussa, Ederson e Blanco. Meias (5) : Luiz Henrique, M. Vázquez, L. Crispim, Matheus Vargas e Isaque.

: Luiz Henrique, M. Vázquez, L. Crispim, Matheus Vargas e Isaque. Atacantes (10): David, Romarinho, Wellington Paulista, Osvaldo, Torres, Robson, Orobó e Coutinho, Nem e Willian [Base].

Time base

Legenda: O auxiliar fixo Léo Porto comanda o Fortaleza até a definição do novo treinador Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

O Fortaleza foi adepto do esquema 4-2-3-1 ao longo da temporada atual. O time buscou o uso de um camisa 10 no meio-campo e deixou o time mais físico, principalmente nos dois volantes: Jussa e Éderson foram as preferências. No ataque, pouca mobilidade com dois pontos e um centroavante.

No âmbito geral, tinha mais vigor na marcação, de fato. Um entrave era a qualidade da transição e de pressionar o adversário no campo ofensivo, características ensaiadas e pouco aplicadas.

Com todo o plantel disponível, o time base foi: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Benevenuto e Bruno Melo; Jussa, Éderson e Matheus Vargas; Robson, David e Wellington Paulista.

Ranking de minutos jogados na temporada por posição:

Goleiros

990 - Felipe Alves | 11 Jogos

180 - Boeck | 2 Jogos

Laterais

630 - Bruno Melo | 8 jogos

620 - Carlinhos | 11 jogos

597 - Tinga | 8 jogos

237 - Pikachu | 5 jogos

180 - Daniel Guedes | 3 jogos

45 - Vitor Ricardo | 1 jogo

Zagueiros

834 - Wanderson | 10 jogos

801 - Quintero | 9 jogos

300 - João Paulo | 6 jogos

270 - Benevenuto | 3 jogos

90 - Jackson | 1 jogo

Volantes

825 - Éderson | 10 jogos

807 - Jussa | 9 jogos

494 - Pablo | 7 jogos

133 - Felipe | 4 jogos

128 - Blanco | 3 jogos

7 - Ronald - 1 jogo

Meias

395 - Matheus Vargas | 9 jogos

350 - Luiz Henrique | 7 jogos

325 - Lucas Crispim | 8 jogos

65 - Isaque | 3 jogos

Atacantes