Mais da metade dos clubes mudou de treinador na Série A; Fortaleza tem 2º técnico mais longevo

A ‘dança das cadeiras’ de técnicos da Série A segue intensa. Com a saída do treinador português Luís Castro do Botafogo, ao aceitar proposta do Al-Nassr, da Arábia Saudita, mais da metade dos times mudou de comandante desde o início da competição - antes do fim do 1º turno.

O time carioca agora busca um substituto, missão realizada por outras 10 equipes: Atlético-MG, Athletico-PR, Corinthians, Coritiba, Cuiabá, Flamengo, Goiás, Santos, São Paulo e Vasco.

Legenda: O português Luis Castro deixa o Botafogo na liderança da Série A de 2023 Foto: Vitor Silva / Botafogo

Assim, o Fortaleza faz parte da minoria. Com o argentino Juan Pablo Vojvoda desde a temporada de 2021, o Leão detém o 2º trabalho mais longevo do Brasileirão, com quase 800 dias. Na 1ª divisão nacional, quem tem o maior tempo é Abel Ferreira, no Palmeiras, com 2 anos e oito meses.

Os demais que seguem no mesmo time desde o início são: os portugueses Renato Paiva (Bahia), Pepa (Cruzeiro) e Pedro Caixinha (Red Bull Bragantino), além de Vagner Mancini (América-MG), Fernando Diniz (Fluminense), Renato Gaúcho (Grêmio) e Mano Menezes (Internacional).

Mudanças de técnicos na Série A de 2023

América-MG: Vágner Mancini (432 dias)

Atlético-MG: Eduardo Coudet ➡️ Felipão

Athletico-PR: Paulo Turra ➡️ Wesley Carvalho

Bahia: Renato Paiva (206 dias)

Botafogo: Luís Castro ➡️ Claudio Caçapa

Corinthians: Fernando Lázaro ➡️ Cuca ➡️ Danilo ➡️ Luxemburgo

Coritiba: António Oliveira ➡️ Antônio Zago

Cuiabá: Ivo Vieira ➡️ António Oliveira

Cruzeiro: Pepa (102 dias)

Flamengo: Mário Jorge ➡️ Jorge Sampaoli

Fluminense: Fernando Diniz (426 dias)

Fortaleza: Juan Pablo Vojvoda (787 dias)

(787 dias) Grêmio: Renato Gaúcho (302 dias)

Goiás: Emerson Ávila ➡️ Leonardo Galbes ➡️ Armando Evangelista

Internacional: Mano Menezes (432 dias)

Red Bull Bragantino: Pedro Caixinha (202 dias)

Palmeiras: Abel Ferreira (973 dias)

Santos: Odair Helmann ➡️ Claudiomiro ➡️Paulo Turra

São Paulo: Rogério Ceni ➡️Dorival Júnior

Vasco: Maurício Barbieri ➡️William Batista