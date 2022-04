Fortaleza x Sport pode ter recorde de público com Arena Castelão de carga máxima; veja marcas

O jogo entre Fortaleza x Sport, pela final da Copa do Nordeste de 2022, pode ter recorde de público para o futebol cearense. Isso porque a Arena Castelão está com a capacidade máxima liberada.

Segundo nota da Secretaria de Esporte e Juventude (Sejuv) à reportagem, o equipamento está com a disponibilidade de 63.904 assentos para o confronto de domingo (3). O número foi retomado após o processo de recuperação das cadeiras danificadas.

Deste modo, a tendência é de lotação para o segundo duelo da decisão, que vale o título regional. De acordo com a parcial de ingressos desta sexta (1º), a partida terá maior público local em 2022.

Em recorte do colunista Gustavo de Negreiros, o balanço inicial aponta para o principal recorde de público do Leão nos últimos três anos. Com intervalo até a partida, a expectativa é de marca superada. Todavia, o grande ponto é a recuperação do estádio, com jogos importantes ao longo da temporada.

Na próxima semana, por exemplo, o Leão estreia na Libertadores contra o Colo Colo-CHI na quinta (7), enquanto o Ceará encara o Independiente-ARG na terça (5), pela Sul-Americana. No fim, o futebol cearense cresce em apoio da arquibancada, empurrado os times pelas torcidas apaixonadas.

Top-5 de maiores públicos da nova Arena Castelão