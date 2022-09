Fortaleza x Flamengo pode entrar no Top-3 de maiores públicos do Castelão na Série A de 2022; lista

O jogo entre Fortaleza x Flamengo, pela 28ª rodada da Série A do Brasileiro, pode ter um dos principais públicos pagantes da Arena Castelão no torneio em 2022. A carga total para a partida é de 61.676 espectadores.

A capacidade máxima está liberada, superior a 63 mil, mas há isolamento feito pela Polícia Militar entre as torcidas. O atual recorde na competição é do próprio Fortaleza.

O objetivo é se aproximar dos 54.505 espectadores presentes contra o Botafogo, em 4 de setembro. O jogo foi válido pela 25ª rodada e terminou com uma vitória carioca. Até o momento, mais de 48 mil torcedores garantiram ingresso (ou check-in) para acompanhar o confronto com o Flamengo.

Legenda: Contra o Botafogo, o capitão Tinga foi homenageado com um mosaico pela torcida do Fortaleza Foto: Denise Santiago / SVM

No fim, o futebol cearense cresce com apoio das arquibancadas, mostra uma força. Ao longo da temporada, diversos eventos vivenciaram a atmosfera em êxtase do Castelão, como Libertadores e Sul-Americana.

A partida entre Fortaleza x Flamengo ocorre nesta quarta-feira (28), às 19h. A Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810) acompanha tudo ao vivo, com transmissão em tempo real do Diário do Nordeste.

Principais públicos pagantes do Castelão na Série A

Fortaleza 1x3 Botafogo | 54.505 Ceará 2x2 Flamengo | 52.003 Fortaleza 1x0 Corinthians | 44.338 Ceará 0x2 São Paulo | 42.968 Ceará 1x2 Palmeiras | 40.844