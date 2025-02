Fortaleza tem primeiro grande teste de 2025 contra o Sport; veja provável time titular

O Fortaleza inicia uma semana decisiva em 2025 com os dois principais desafios até o momento: o Sport na terça-feira (4), na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste, e o Clássico-Rei, sábado (8), na Arena Castelão, pelo Campeonato Cearense. Após testes, é momento de definição da escalação principal.

No calendário, serão os dois primeiros adversários da Série A pelo caminho. Antes, o Leão disputou cinco partidas, com 100% de aproveitamento - e dificuldade para superar o Maracanã e o Floresta.

No período, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda encerrou o mês de janeiro usando 29 jogadores. Eram duas escalações com base distintas, além de alternância dos esquemas entre 4-3-3 e 3-5-2.

Escalações do Fortaleza em 2025

Fortaleza 2x0 Moto Club | João Ricardo; Diogo Barbosa, Brítez, Titi e Mancuso; Pol Fernández, Lucas Sasha (Martínez) e Pochettino (Calebe); Marinho (Pikachu), Moisés (Breno Lopes) e Lucero (Renato Kayzer) | [Esquema 4-3-3].

| João Ricardo; Diogo Barbosa, Brítez, Titi e Mancuso; Pol Fernández, Lucas Sasha (Martínez) e Pochettino (Calebe); Marinho (Pikachu), Moisés (Breno Lopes) e Lucero (Renato Kayzer) | [Esquema 4-3-3]. Horizonte 1x3 Fortaleza | João Ricardo; Tinga, Mancha e Cardona; Pikachu (Moisés), Pedro Augusto, Martínez (Zé Welison), Bruno Pacheco e Calebe (Lucca Prior); Breno Lopes (Dylan Borrero) e Renato Kayzer (Kauê Canela) | [Esquema 3-5-2].

| João Ricardo; Tinga, Mancha e Cardona; Pikachu (Moisés), Pedro Augusto, Martínez (Zé Welison), Bruno Pacheco e Calebe (Lucca Prior); Breno Lopes (Dylan Borrero) e Renato Kayzer (Kauê Canela) | [Esquema 3-5-2]. Fortaleza 7x0 Cariri | Brenno; Mancuso (Pikachu), Brítez, Titi e Felipe Jonathan; Pol Fernández, Zé Welison e Pochettino (Lucca Prior); Marinho (Dylan Borrero), Moisés (Michael Quarcoo) e Lucero (Kauê Canela) | [Esquema 4-3-3].

| Brenno; Mancuso (Pikachu), Brítez, Titi e Felipe Jonathan; Pol Fernández, Zé Welison e Pochettino (Lucca Prior); Marinho (Dylan Borrero), Moisés (Michael Quarcoo) e Lucero (Kauê Canela) | [Esquema 4-3-3]. Fortaleza 1x0 Maracanã | João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Diogo Barbosa; Pedro Augusto (Lucas Sasha), Martínez (Pol Fernández) e Calebe (Dylan Borrero); Pikachu (Marinho), Breno Lopes e Renato Kayzer (Lucero) | [Esquema 4-3-3].

| João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Diogo Barbosa; Pedro Augusto (Lucas Sasha), Martínez (Pol Fernández) e Calebe (Dylan Borrero); Pikachu (Marinho), Breno Lopes e Renato Kayzer (Lucero) | [Esquema 4-3-3]. Floresta 0x1 Fortaleza | Brenno; Mancuso (Tinga), Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Lucas Sasha e Pochettino (Pol Fernández); Pikachu (Marinho), Dylan Borrero (Moisés) e Renato Kayzer (Lucero) | [Esquema 4-3-3].

Legenda: Vojvoda faz um trabalho importante de rodízio do elenco do Fortaleza Foto: Davi Rocha / SVM

Os nomes que não estrearam são dos zagueiros David Luiz e Gastón Ávila, além do volante Rossetto. O panorama foi positivo, com diferentes contextos de adversidade, além de peças que se destacaram no início do ano, como os atacantes Lucero e Marinho, com três e dois gols, respectivamente. Deste modo, a tendência é que haja uma espinha dorsal dos titulares em campo.

Com o aspecto físico para avaliar - contra o Floresta, o time passou 60 minutos com um a menos em campo - e também o Clássico-Rei na sequência, um possível Fortaleza tem: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pol Fernández e Pochettino; Marinho, Moisés e Lucero. Outros que podem aparecer no time são Brítez e Martínez, com a perspectiva da manutenção do rodízio de Vojvoda.

Legenda: Uma provável escalação do Fortaleza contra o Sport Foto: reprodução / LineUp11

Artilheiros do Fortaleza em 2025

Lucero: 3

Pikachu: 3

Marinho: 2

Renato Kayzer: 2

Moisés: 1

Pochettino: 1

Brítez: 1

Breno Lopes: 1

Líder de assistências do Fortaleza em 2025

Dylan: 2

Mancuso: 2

Pol Fernández: 1

Moisés: 1

Marinho: 1

Breno Lopes: 1

Tinga: 1

Agenda dos próximos jogos do Fortaleza