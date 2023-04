Fortaleza tem chance de rodar elenco contra Águia de Marabá-PA; veja atletas que menos atuaram

O Fortaleza está com a classificação encaminhada às oitavas da Copa do Brasil. A vaga será definida nesta quarta-feira (26), contra o Águia de Marabá-PA, no Mangueirão-PA, às 19h30, e o placar de 6 a 1 na ida traz uma vantagem significativa ao Leão, permitindo até um rodízio no elenco diante do maratona de jogos.

O panorama é encarar o confronto com seriedade, mas oferecer espaço aos jogadores com menos minutos na temporada de 2023. Em caso de classificação, inclusive, o clube recebe R$ 3,3 milhões.

Uma parte das peças como o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, o lateral-direito Tinga e o meia Lucas Crispim sequer viajaram. A preservação do grupo também ganha força com o número de peças no departamento médico: o goleiro João Ricardo, e os atacantes Lucero, Thiago Galhardo e Pedro Rocha - todos em tratamento.

Por isso, o Diário do Nordeste lista nomes do plantel do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda pouco aproveitados no ano vigente e que poderiam ganhar oportunidade diante do Águia de Marabá-PA.

Em tempo: o zagueiro recém-chegado Bernardo Schappo ainda não estreou pelo Fortaleza, mas atuou pelo Ituano-SP na Copa do Brasil de 2023, ou seja, não pode ser opção para essa partida.

Atletas com menos jogos pelo Fortaleza em 2023

GOL - Maurício Kozlinski: nenhum jogo.

GOL - Kennedy: nenhum jogo.

ZAG - Ceballos: 11 jogos (977 minutos | 1 gol)

LAE - Lucas Esteves: 5 jogos (342 minutos | 1 assistência)

LAD - Dudu: 12 jogos (590 minutos | 1 gol | 2 assistências)

MEI - Amorim: nenhum jogo.

MEI - Zanocelo: 2 jogos (57 minutos)

MEI - Sammuel: 10 jogos (497 minutos | 1 gol | 2 assistências)

ATA - Guilherme: 13 jogos (444 minutos | 4 gols | 2 assistências)

Legenda: O atacante Guilherme é uma das opções ofensivas do elenco do Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Atletas com mais minutos pelo Fortaleza em 2023 (Top-5)

GOL - Fernando Miguel (1980 minutos | 22 jogos) VOL - Caio Alexandre (1903 minutos | 23 jogos) ZAG - Titi (1869 minutos | 22 jogos) LAD - Yago Pikachu (1443 minutos | 25 jogos) ATA - Thiago Galhardo (1422 minutos | 25 jogos)

