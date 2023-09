Fortaleza próximo de novas marcas históricas

É preciso exaltar a campanha do Fortaleza na Série A de 2023. Com tantas marcas históricas, principalmente na Copa Sul-Americana, o time de Vojvoda caminha para mais uma participação memorável no Brasileirão, com novo recorde e de um tabu inédito para o Nordeste.

A pontuação atual é tão positiva que se aproxima da histórica Série A de 2021, quando o Leão terminou no G-4 e firmou a melhor marca do futebol nordestino. Ao término da 24ª rodada, o clube tinha 39 pontos e a 4ª colocação. Agora, o Fortaleza tem 38 e está na 7ª posição da classificação.

Por isso, é preciso ressaltar o torneio. Dos últimos seis jogos, venceu cinco. No returno, é o líder. Cada vez mais próximo do G-6, transformou o sonho da Libertadores em uma realidade próxima.

O segredo é o planejamento estratégico. A gestão aprende com as experiências passadas e monta um grupo forte para brigar em mais de uma frente. O rendimento na Série A o consolida na elite.

Com mais sete pontos, se garante matematicamente na elite e se transforma no 1º time do Nordeste a ficar na Série A dos pontos corridos por seis anos consecutivos. Caso mantenha essa crescente, o Fortaleza também pode quebrar o próprio recorde de melhor campanha da região: precisa superar os 58 pontos ao fim da competição.

Melhor campanha do Nordeste na Série A dos pontos corridos

Fortaleza: 58 pontos - 4ª posição (17V | 7E | 14D)

Recorde de participações do Nordeste na Série A dos pontos corridos

5 anos: Fortaleza (2019-2023) | Ceará (2018-2022) | Bahia (2017-2021) | Sport (2014-2018)