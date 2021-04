Fortaleza premia histórico em renovação de Wellington Paulista, mas prazo é um risco

O artilheiro do Fortaleza nas duas últimas temporadas foi Wellington Paulista. Com 37 anos, o atacante marcou 30 gols entre 2019 e 2020. Os esquemas táticos foram alterados, os treinadores também, e o experiente centroavante seguiu entre os titulares do elenco.

Pelo desempenho, entregou mais que os concorrentes da posição. Da equipe com dificuldade para finalização, WP9 sempre apresentou qualidade no fundamento e também na cobrança de pênaltis.

Por isso, a renovação oficializada nesta quarta-feira (7) premeia o rendimento e o histórico. Internamente, é um dos líderes do grupo, tem boa relação com os funcionários e apresenta dedicação nos treinamentos.

O contraponto é o prazo estimado no contrato: dezembro de 2022. Nesse aspecto, a idade deve ser considerada. Quando a Série A do Brasileiro iniciar, o jogador estará entre os mais velhos do torneio.

Legenda: Enderson Moreira tem utilizado o atacante Wellington Paulista entre os titulares do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

Ao término do vínculo, terá 39. A tendência é um declínio nas apresentações - movimento natural. Ao analisar o aspecto do campo, a sequência de exibições deve ser reduzida para evitar o desgaste.

Medida essa que cabe ao técnico Enderson Moreira. Com a chegada de mais um centroavante, a concorrência também irá aumentar na função que, hoje, tem Gustavo Coutinho (22) como substituto.

Ao torcedor, resta torcer. Wellington Paulista recusou propostas de Cruzeiro e Botafogo para seguir no Fortaleza. No âmbito pessoal, tem a meta de figurar no top-3 de maiores goleadores da 1ª divisão e terá oportunidade de atingir. No fim, pode até se aposentar no Pici.