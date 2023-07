Fortaleza pode igualar campanha recorde do Nordeste no 1º turno da Série A; veja pontuação

O Fortaleza faz uma campanha positiva na Série A de 2023 e pode igualar uma marca histórica do Nordeste. Em 2021, o Leão estabeleceu a maior pontuação de um clube da região no 1º turno, com 33 pontos. Hoje, com 23, deve ganhar 10 nos cinco jogos finais para conquistar o mesmo índice.

O resultado inicial foi fundamental no fim daquela edição, quando terminou no G-4 com 58 - recorde absoluto do futebol cearense. Assim, os cálculos são para três vitórias, um empate e uma derrota.

Caso o rendimento seja melhor nessa sequência, firma uma nova marca: são 15 pontos em disputa. Os próximos confrontos são com Cuiabá (C), Palmeiras (F), RB Bragantino (C), Goiás (F) e Santos (C).

No momento, a distância tricolor para o G-4 é de apenas um. O 4º colocado é o Fluminense, com 24.

Legenda: O Fortaleza está na 7ª posição da tabela da Série A, com 23 pontos Foto: reprodução / SrGoool

Vale ressaltar que, na 14ª rodada de 2021, o time de Vojvoda contava com 27 pontos. No planejamento estratégico, a meta leonina é se manter entre os 10 primeiros da tabela, o que garante vaga para torneio internacional. Nos dois últimos anos, o clube se classificou para a Libertadores.

Campanhas do Fortaleza no 1º turno da Série A em 2021 e 2023

2021: 33 pontos (19 rodadas | 9V | 6E | 4D) - recorde do Nordeste

2023: 23 pontos (14 rodadas | 6V | 5E | 3D) - restam cinco rodadas

Jogos do Fortaleza até o fim do 1º turno da Série A de 2023

16.07 - Fortaleza x Cuiabá | Arena Castelão, às 16h

22.07 - Palmeiras x Fortaleza | Allianz Parque, às 16h

29.07 - Fortaleza x RB Bragantino | Arena Castelão, às 18h30

06.08 - Goiás x Fortaleza | Serrinha, às 16h

13.08 - Fortaleza x Santos | Arena Castelão, às 18h30