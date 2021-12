Fortaleza pode garantir melhor campanha da história do Nordeste no atual formato da Série A

A campanha do Fortaleza na Série A de 2021 está eternizada na história. Com duas rodadas de antecedência, o clube superou o próprio recorde e firmou o melhor desempenho do futebol cearense no atual formato da competição. E, hoje, tem a oportunidade de quebrar o recorde do Nordeste.

As melhores pontuação dos representantes regionais foram de Vitória (2013) e Sport (2015). Ambos conseguiram encerrar as 38 rodadas com 59 pontos conquistados, ocupando a 5ª e 6ª posições, respectivamente.

CAMPANHAS DE VITÓRIA (2013) e SPORT (2015) NA SÉRIE A

Jogos: 38 x 38

Pontos: 59 x 59

Posição: 5º x 6º

Vitórias: 16 x 15

Empates: 11 x 14

Derrotas: 10 x 9

Aproveitamento: 51,8% x 51,8%

Gols feitos: 59 x 53

Gols sofridos: 53 x 38

Legenda: Na temporada de 2015, o Sport conquistou 59 pontos no Brasileirão Foto: Carlos Ezequiel Vannoni / Sport

Na classificação atual, por exemplo, o Leão está na mesma colocação, mas com 55. Como restam duas partidas - Cuiabá (F) e Bahia (C) - o time tricolor pode saltar para 61 se vencer os duelos. Para igualar o índice, no entanto, um triunfo e um empate são suficientes para alcançar os mesmos 59.

CAMINHO PARA RECORDE DO FORTALEZA

Igualar recorde do futebol nordestino: conseguir uma vitória e um empate (59 pontos)

Superar recorde do futebol nordestino: conseguir duas vitórias (61 pontos)

O contexto explica a grandeza do desempenho leonino no Brasileirão. No recorte histórico, por exemplo, é a primeira vez que um time nordestino se classifica para a Libertadores através do formato vigente do Brasileirão, iniciado em 2006. Em todos os tempos, será somente o 4º time do Nordeste que participa da principal competição intercontinental de clubes da Conmebol.

Assim, não restam dúvidas de que a vaga internacional foi conquistada com méritos. Ao longo do Brasileirão, o Fortaleza nunca deixou o G-6 - nem por uma rodada. Resta pouco para garantir participação na fase de grupos, o que pode ocorrer neste domingo (5). É a história escrita ao vivo.