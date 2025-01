Fortaleza no Cearense: os destaques da vitória e a vergonha da briga da torcida

O Fortaleza teve uma estreia tranquila no Campeonato Cearense de 2025. Contra o Horizonte, neste sábado (25), aplicou 3 a 1, no Domingão, em um resultado com a marca da bola parada: dois gols de pênalti e um via falta. O detalhe: o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda mudou 10 jogadores do time titular se comparado com o triunfo diante do Moto Club, quinta (23), pela Copa do Nordeste.

A mudança é uma necessidade pela maratona. Jogou quinta, folgou sexta, jogou sábado, folgou domingo e já volta a campo na segunda (27), quando enfrenta o Cariri, às 20h30, no estádio Presidente Vargas (PV), pela rodada atrasada do Estadual. A vantagem são os testes da formação.

A equipe foi a campo, por exemplo, no esquema 3-5-2. Da base, o zagueiro Gustavo Mancha teve oportunidade no time titular e demonstrou personalidade, além de bom desempenho técnico. No decorrer do jogo, o meia Lucca Prior e o atacante Kauê Canela, também do Sub-20, foram usados e merecem mais minutagem.

Legenda: Destaque da base, o zagueiro Mancha teve bom desempenho na vitória do Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Dos remanescentes, peças do sistema ofensivo aproveitaram a oportunidade. Renato Kayzer mostrou posicionamento, boa finalização e chamou a responsabilidade com dois gols marcados, reforçando a concorrência com Lucero. Assim como Breno Lopes, com mobilidade na frente, sendo importante ao cobrar falta e também pênalti - mais um a balançar as redes.

Apesar de apenas 17 dias de preparação em 2025, o Leão controlou o jogo sem sustos, só que ainda não apresentou toda a intensidade que lhe é característica. Outro ponto é a exibição com mais posse de bola, cenário que não é o habitual do time, mas também funciona para ensaiar novos mecanismos de superar defesas mais posicionadas.

Surpresa da 1ª rodada ao vencer o Ferroviário, o Horizonte demonstrou aplicação tática, manteve o 4-4-2 (4-3-3) até o fim da partida, com estratégia do contra-ataque e transição muito rápida sob o comando de Leandro Campos, dando indícios de que pode sonhar com o mata-mata do Estadual. Tico, Leozinho e Dentinho são os destaques.

Vergonha na arquibancada

Legenda: Membros de organizada do Fortaleza protagonizaram cenas de violência Foto: Kid Júnior / SVM

As organizadas do Fortaleza, mais uma vez, protagonizaram cenas ridículas e vergonhas de violência nas arquibancadas. Uma briga entre “ditos torcedores” da mesma instituição, de quem alega defender e amar “as mesmas cores”, mas segue somando episódios lamentáveis de conflito recentes.

No melhor momento da história da instituição, em ascensão nacional, com presença em competições como a Libertadores, o maior orçamento do futebol nordestino e valorização da marca, o torcedor comum se obriga a fugir de um jogo com a família por conta dos vândalos, que possuem o jogo em segundo plano.

É fato que esse é um problema com muitas camadas, mas passou da hora do clube tomar uma medida mais enérgica e exemplar a fim de coibir essa mancha que também faz parte da instituição.

Crianças chorando e o capitão Tinga precisando interromper um lance para pedir a paralisação de uma briga não condiz em nada com tudo que o Fortaleza representa, se transformou e sonha: essa é uma disputa que a violência não pode vencer.