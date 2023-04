Fortaleza na Série A: pontuações para permanência, Copa Sul-Americana e Libertadores

O Fortaleza iniciou a caminhada na Série A de 2023 com empate em 1 a 1 com o Internacional, no sábado (15), na Arena Castelão. Em busca da manutenção na elite nacional pelo 6º ano seguido, o time cearense tem pela frente uma das edições do Brasileirão mais difíceis, acirrando a briga pelas pontuações mágicas na tabela.

A presença de adversários tradicionais, os investimento e o calendário apertado se somam aos desafios. Assim, o Diário do Nordeste lista os pontos médios necessários para três objetivos importantes: evitar o rebaixamento, e vagas na Copa Sul-Americana e Libertadores.

Com campanhas históricas sob o comando do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda e um time mais robusto, o Leão tem a permanência como meta, além de uma vaga internacional. Em 2021 e 2022, assegurou classificações para participações inéditas na Libertadores.

Vale ressaltar: o cenário internacional tem variações a depender do desempenho brasileiro nos torneios da Conmebol. Isso porque a Série A começa com G-6 (Liberta) e G-12 (Sula). Em caso de título e do vencedor da Copa do Brasil, a Liberta pode virar G-8 e a Sula, G-15.

Pontuações médias para cada objetivo na Série A

Permanência : 45 pontos

: 45 pontos Copa Sul-Americana : 47 pontos

: 47 pontos Libertadores: 58 pontos

Legenda: No momento, a Série A do Campeonato Brasileiro é organizada pela CBF Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Clubes que atingiram os objetivos nos últimos cinco anos

Garantiu a permanência na Série A

2022: Cuiabá (41) na 16ª posição

2021: Juventude (46) na 16ª posição

2020: Fortaleza (41) na 16ª posição

2019: Ceará (39) na 16ª posição

2018: Vasco (43) na 16ª posição

2017: Vitória-BA (43) na 16ª posição

2016: Vitória-BA (45) na 16ª posição

Classificado para Copa Sul-Americana

2022: Red Bull Bragantino (44) na 14ª posição

2021: Athletico-PR (47) na 15ª posição

2020: Bahia (44) na 14ª posição

2019: Fluminense (46) na 14ª posição

2018: Chapecoense (44) na 14ª posição

2017: Fluminense (47) na 14ª posição

2016: Sport (47) na 14ª posição

Classificado para a Libertadores

2022: Fortaleza (55) na 8ª posição

2021: América-MG (53) na 8ª posição

2020: Santos (54) na 8ª posição

2019: Corinthians (56) na 8ª posição

2018: Cruzeiro (53) na 8ª posição

2017: Chapecoense (54) na 8ª posição

2016: Athletico-PR (57) na 6ª posição