Fortaleza garante quase R$ 6 milhões em premiações na temporada de 2021; veja valores

O Fortaleza já conquistou quase R$ 6 milhões em premiações no início da temporada de 2021. Com 80% de aproveitamento, o clube conseguiu resultados positivos e avançou nas fases da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. Em números gerais, totalizou R$ 5,84 mi.

A maior parte é oriunda do torneio nacional. Apenas com a participação, garantiu R$ 990 mil. Ao eliminar Caxias e Ypiranga-RS, ampliou as bonificações para R$ 3,76 mi. Classificado à 3ª eliminatória, aguarda sorteio da CBF para definir o próximo adversário.

Já na Copa do Nordeste, o time somou R$ 2,086 mi. O valor foi iniciado com R$ 1,448 mi e subiu ao avançar na liderança do Grupo B ao mata-mata. Na semifinal, tem pela frente o Bahia em jogo único na Arena Castelão - a data e o horário ainda serão confirmados.

Desempenho do Fortaleza

Jogos: 12

Vitórias: 9

Empates: 2

Derrotas: 1

Gols feitos: 15

Gols sofridos: 5

No planejamento estratégico, as receitas são fundamentais para os cofres tricolores, principalmente pelo período de recessão financeira devido à pandemia de Covid-19. A entrada no caixa também é reflexo do desempenho: a equipe conseguiu vitórias importantes.

Tudo vale para permitir a sequência do crescimento tricolor. No processo, no entanto, é preciso ponderar que todo o dinheiro não é retido pelo clube. Há taxas, impostos, além de um percentual destinado para pagamento de prêmios ao elenco.

Assim, em média, a diretoria injeta nos cofres entre 50% e 60% do total. Isso reforça a necessidade dos resultados para o maior equilíbrio financeiro do clube. Apesar da necessidade de melhor apresentação, o time está vivo nas duas competições do início do ano.

Premiações do Fortaleza em 2021

Total geral: R$ 5,846 milhões

Copa do Brasil

1ª fase (participação): R$ 990 mil

2ª fase: R$ 1,07 milhão

3ª fase: R$ 1,7 milhão

Total: R$ 3,76 milhões

Copa do Nordeste