Fortaleza é valente contra Flamengo, reage com vitória e quebra tabu na Série A

O Fortaleza foi valente na Arena Castelão. A vitória contra o Flamengo nos minutos finais é um prêmio pelo esforço, pela gana apresentada diante do torcedor. Nesta quarta-feira (28), o time tricolor abriu o placar, sofreu a virada e virou no fim. É o espírito competitivo no momento chave da Série A.

O resultado de 3x2 não chega com uma atuação perfeita, mas apresenta a vontade no alicerce. Com uma escalação diferente, Pedro Rocha estreou como titular com dois gols. Tinga também ganhou oportunidade e ocupou a lateral-direita em um 4-3-3 que trabalhou muito sem a bola e foi mais objetivo.

A estratégia era o ímpeto final, de fôlego renovado, com perigo constante nas bolas de Otero. Até que um cruzamento se transformou em chute de Moisés, depois completado por Caio Alexandre, aos 48 do 2º tempo. O Leão respira e conquista o placar da moral, subindo para a 12ª colocado, com 34 pontos.

Dos pontos de evolução, as falhas defensivas. No primeiro gol de Gabigol, o goleiro Fernando Miguel falhou na posição de defesa e foi vazado. O outro gol veio através de pênalti, com Benevenuto derrubando Matheusão. Os momentos de queda individual existem, ainda mais com pilares do grupo. O coletivo absorveu a situação, manteve a concentração e cresceu no avanço do tempo, no 2º tempo. A postura trouxe a vitória e diminuiu a força do Flamengo.

Fim do tabu

O Fortaleza derrubou um tabu histórico contra o Flamengo no Brasileirão, de 17 anos. O time não vencia o rival em casa desde 2005. Na época, fez 2 a 1, com os gols de Erandir e Ronaldo Angelim.

No período, o time cearense teve três derrotas (2006, 2019 e 2021) e um empate (2020). O curioso: em 2022, o Leão garantiu os seis pontos contra o Rubro-Negro pois também venceu no Maracanã.

Tabu do Fortaleza contra Flamengo

2019 - Fortaleza 3x2 Flamengo

2019 - Fortaleza 0x3 Flamengo

2019 - Fortaleza 0x0 Flamengo

2019 - Fortaleza 1x2 Flamengo

2006 - Fortaleza 3x4 Flamengo

2005 - Fortaleza 2x1 Flamengo

Legenda: O Fortaleza venceu o Flamengo com grande atuação no 2º tempo Foto: Thiago Gadelha / SVM

Reação na Série A

A distância do Fortaleza para a Z-4 subiu para seis pontos. Restando 10 rodadas, o time tem a missão de alcançar 45 pontos: no momento, precisa de mais 11. A confiança cresce ao encerrar uma sequência de três rodadas sem vitória, com derrota (Juventude) e empates (Fluminense e Botafogo).

Sequência do Fortaleza

01.10 - Goiás x Fortaleza

05.10 - Athletico-PR x Fortaleza

09.10 - Fortaleza x Avaí

15.10 - América-MG x Fortaleza

24.10 - Fortaleza x Atlético-MG

27.10 - Fortaleza x Coritiba

02.11 - Palmeiras x Fortaleza

05.11 - Fortaleza x Atlético-GO

09.11 - Fortaleza x RB Bragantino

13.11 - Santos x Fortaleza