Fortaleza é um dos clubes da Série A de 2023 com mais estrangeiros no elenco; veja lista

O Fortaleza é um dos clubes da Série A de 2023 com mais estrangeiros no elenco. Com o anúncio da contratação do zagueiro português Tobias Figueiredo, o time cearense conta agora com seis estrangeiros no plantel comandado pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

O processo faz parte de um novo movimento interno. Nos últimos anos, o departamento de futebol intensificou o mapeamento internacional e expandiu o leque de reforços, ampliando a chegada de gringos. Isso se aplica desde a manutenção da própria comissão técnica atual.

Nas competições da CBF, o máximo não brasileiros que pode ser relacionados para um jogo são sete. No caso leonino, a lista tem os zagueiros Tobias Figueiredo (POR) e Brítez (ARG), o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar (ARG), o meia Pochettino (ARG), e os atacantes Silvio Romero (ARG) e Lucero (ARG). Ativo no mercado, o Leão também sondou a situação do atacante argentino Imanol Machuca.

Total de estrangeiros nos clubes da Série A de 2023

10 - São Paulo

8 - Botafogo

7 - Atlético-MG e Internacional

6 - Fortaleza, Bragantino, Corinthians, Grêmio e Santos

5 - Athletico-PR, Fluminense, Palmeiras e Vasco

4 - América-MG, Bahia e Flamengo

3 - Coritiba e Cuiabá

1 - Cruzeiro e Goiás

Na análise interna, a gestão do Fortaleza entende que, para além da parte técnica, os gringos também contribuem com experiência em torneios da Conmebol, como a Copa Sul-Americana. O Diário do Nordeste lista os estrangeiros presentes nos elencos de todos os clubes da Série A.

Lista de estrangeiros da Série A de 2023

Legenda: O meia Pochettino é um dos argentinos do elenco do Fortaleza Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza

Fortaleza

ZAG - Tobias Figueiredo (Portugal)

ZAG - Brítez (Argentina)

LAE - Gonzalo Escobar (Argentina)

MEI - Pochettino (Argentina)

ATA - Juan Martín Lucero (Argentina)

ATA - Silvio Romero (Argentina)

América-MG

VOL - Emmanuel Martínez (Argentina)

MEI - Benítez (Argentina)

ATA - Mastriani (Uruguai)

ATA - Aloísio (China)

Athletico-PR

LAE - Lucas Esquivel (Argentina)

VOL - Arthuro Vidal (Chile)

ATA - Cuello (Argentina)

ATA - Canobbio (Uruguai)

ATA - Arriagada (Chile)

Atlético-MG

ZAG - Maurício Lemos (Uruguai)

LAD - Saravia (Argentina)

VOL - Alan Franco (Equador)

VOL - Battaglia (Argentina)

MEI - Zaracho (Argentina)

ATA - Pavón (Argentina)

ATA - Eduardo Vargas (Chile)

Bahia

LAD - Cicinho (Bulgária)

LAE - Chavez (Equador)

VOL - Nicolás Acevedo (Uruguai)

MEI - Lucas Mugni (Argentina)

Botafogo

GOL - Gatito Fernández (Paraguai)

ZAG - Luis Segovia (Equador)

ZAG - Joel Carli (Argentina)

LAD - Di Plácido (Argentina)

MEI - Matías Segoovia (Paraguai)

MEI - Jacob Montes (Honduras)

ATA - Darius Lewis (Trindad Tobago)

ATA - Diego Hernández (Uruguai)

Bragantino

ZAG - Lomónaco (Argentina)

ZAG - Léo Realpe (Equador)

LAE - Andrés Hurtado (Equador)

ATA - Henry Mosquera (Equador)

ATA - Thiago Borbas (Uruguai)

ATA - Laquintana (Uruguai)

Coritiba

ZAG - Jhon Chancellor (Venezuela)

ZAG - Kuscevic (Chile)

MEI - Marcelino Moreno (Argentina)

Corinthians

ZAG - Bruno Ménndez (Uruguai)

LAD - Rafael Ramos (Portugal)

VOL - Cantillo (Colômbia)

VOL - Fausto Vera (Argentina)

MEI - Matías Rojas (Paraguai)

ATA - Ángel Romero (Paraguai)

Cruzeiro

LAD - Palacios (Colômbia)

Cuiabá

MEI - Ceppelini (Uruguai)

MEI - Nicolás Quagliata (Uruguai)

ATA - Isidro Pitta (Paraguai)

Flamengo

GOL - Agustín Rossi (Argentina)

LAD - Varela (Uruguai)

VOL - Erick Pulgar (Chile)

MEI - Arrascaeta (Uruguai)

Fluminense

MEI - Leonardo Fernández (Uruguai)

MEI - Jhon Arias (Colômbia)

ATA - Yony González (Colômbia)

ATA - Germán Cano (Argentina)

ATA - Alan (China)

Goiás

MEI - Julian Palácios (Argentina)

Grêmio

ZAG - Kannemann (Argentina)

VOL - Carballo (Uruguai)

VOL - Villasanti (Paraguai)

MEI - Cristaldo (Argentina)

ATA - Luis Suárez (Uruguai)

ATA - Iturbe (Paraguai)

Internacional

ZAG - Nicolás Hernández (Colômbia)

ZAG - Mercado (Argentina)

LAD - Bustos (Argentina)

VOL - Aránguiz (Chile)

VOL - Johnny (EUA)

ATA - Enner Valencia (Equador)

ATA - Carlos de Peña (Uruguai)

Palmeiras

ZAG - Gustavo Gómez (Paraguai)

LAE - Piquerez (Uruguai)

VOL - Richard Rios (Colômbia)

ATA - Atuesta (Colômbia)

ATA - José Manuel Lópes (Argentina)

Santos

ZAG - Leonardo Zabala (Bolívia)

VOL - Rodrigo Fernández (Uruguai)

MEI - Daniel Ruiz (Colômbia)

MEI - Miguelito (Bolívia)

ATA - Stiven Mendoza (Colômbia)

ATA - Soteldo (Venezuela)

São Paulo

ZAG - Alan Franco (Argentina)

ZAG - Nahuel Ferraresi (Venezuela)

ZAG - Arboleda (Equador)

ZAG - João Moreira (Portugal)

VOL - Gabriel Neves (Uruguai)

VOL - Jhegson Méndez (Equador)

MEI - Michel Araújo (Uruguai)

MEI - Galoppo (Argentina)

ATA - Calleri (Argentina)

ATA - Marcos Paulo (Portugal)

Vasco

LAD - Pumita Rodríguez (Uruguai)

ZAG - Capasso (Argentina)

VOL - Gary Medel (Chile)

MEI - Gabriel Carabajal (Uruguai)

ATA - Luca Orellano (Argentina)