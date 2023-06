Fortaleza busca vaga às oitavas e liderança geral da Copa Sul-Americana; confira cenários

O Fortaleza recebe o Estudiantes de Mérida-VEN nesta terça-feira (6), na Venezuela, em busca de garantir vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2023. Na 1ª posição do Grupo H, com 100% de aproveitamento, o time cearense também mira consolidar a liderança geral da competição.

Restam duas rodadas e, hoje, a equipe de Vojvoda tem a melhor campanha com 12 pontos, mesma pontuação do Newell's Old Boys-ARG, líder do Grupo E. A vantagem leonina está no saldo: 12 x 6.

Caso consiga, o Leão ganha o direito de definir todos os confrontos do mata-mata dentro de casa. Independente do adversário via sorteio, por exemplo, a segunda partida seria na Arena Castelão.

Assim, o caminho é manter a postura na competição. Para sacramentar a 1ª colocação da chave, o que evitaria ainda uma participação nos playoffs da Sula, precisa somar pelo menos um ponto nos dois próximos jogos. Caso o Palestino-CHI não vença o San Lorenzo-ARG na quinta (8), às 21h, na Argentina, o Fortaleza também avança direto às oitavas de final, o que retiraria um mata-mata.

Legenda: O Fortaleza tenta a manutenção de 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana Foto: reprodução / SrGoool

Rodadas finais da Grupo H da Copa Sul-Americana

5ª rodada

06.06 - Estudiantes de Mérida-VEN x Fortaleza | Metropolitano, às 19h

08.06 - San Lorenzo-ARG x Palestino-CHI | Nuevo Gasômetro, às 21h

6ª rodada

27.06 - San Lorenzo x Estudiantes de Mérida-VEN | Nuevo Gasômetro, às 19h

27.06 - Palestino-CHI x Fortaleza | El Teniente, às 19h

Premiação na Sul-Americana

Em caso de classificação às oitavas, o Fortaleza garante US$ 550 mil (cerca de R$ 2,7 milhões) em premiação da Conmebol. Se terminar na 2ª posição, vai ao playoff e ganha US$ 500 mil (R$ 2,4 mi).

Até o momento, o clube já embolsou US$ 900 mil (R$ 4,4 mi) pela participação na fase de grupos. O valor será acrescido de US$ 100 mil (R$ 490 mil) por cada vitória, ou seja, rendeu mais US$ 500 mil.

VALORES DA COPA SUL-AMERICANA DE 2023

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 4,4 milhões) + US$ 100 mil (R$ 490 mil) por vitória

Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,4 milhões)

Oitavas: US$ 550 mil (R$ 2,7 milhões)

Quartas: US$ 600 mil (R$ 2,9 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 3,9 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 9,8 milhões)

Campeão: US$ 5 milhões (R$ 24,7 milhões)