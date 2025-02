Fortaleza arrasa Sport no melhor estilo de Vojvoda com tabus quebrados e mantidos

O Fortaleza conseguiu uma vitória extremamente satisfatória para o torcedor tricolor. Diante de toda a rivalidade acumulada com o Sport, com um contexto de violência presente em Recife, a única resposta foi em campo: 2 a 0, na Ilha do Retiro, nesta terça-feira (4), pela Copa do Nordeste de 2025. Sem uma atuação vistosa, mas com o melhor estilo de Vojvoda, o Leão seguiu 100% na temporada.

Em campo, um time extremamente letal. O Fortaleza teve pouquíssimas chances de marcar e aproveitou praticamente todas. Assim, fez com Moisés e Breno Lopes, mas poderia ter deixado o placar ainda mais elástico nos últimos minutos tamanha a desordem do Sport, já atordoado.

O roteiro é conhecido: atuação de resistência, em que o adversário se sente confortável, tem a posse de bola e não espera o contra-ataque. Na transição, poucos toques e velocidade, os gols surgiram: transforma o caçador em presa.

A palavra que melhor descreve o time cearense é maturidade. Em um padrão tático que faz parte de Vojvoda, o time titular passou no 1º grande teste.

Agora são seis partidas na atual temporada, com somente vitórias entre Estadual e Copa do Nordeste. É o melhor início de ano do treinador no Leão, igualando 2023, e às vésperas do Clássico-Rei, no sábado (8), às 16h30, na Arena Castelão, na última rodada da 1ª fase do Cearense.

Tabus quebrados e mantidos

Foi a 1ª vitória do Fortaleza contra o Sport na Ilha do Retiro em toda a história (tabu quebrado).

Em que pese a rivalidade, a verdade é que o Fortaleza tem agora sete jogos de invencibilidade contra o Sport. São cinco vitórias e dois empates. A última derrota foi em 2020 (tabu mantido).

Moisés chegou ao 5º gol nos últimos três jogos contra o Sport. (o protagonista de sempre).

Invencibilidade do Fortaleza contra o Sport