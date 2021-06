Fernando Sobral recupera força física no Ceará e se torna o líder de desarmes da Série A; veja dados

O Ceará Sporting Club investiu no elenco para a temporada de 2021, trouxe peças importantes, mas segue com um pilar no meio-campo: Fernando Sobral. O volante ascendeu desde o início do ano, retomou a força física e atravessa grande fase ao liderar a média de desarmes da Série A.

Em tese, o quesito não é surpresa. No Brasileirão de 2020, Sobral encerrou a competição na vice-liderança do fundamento com 98 segundo SofaScore, plataforma estatística de futebol.

No rendimento atual, está na ponta como o jogador com mais roubadas de bola na elite nacional, com variação de quatro ações por partida. E os dados coroam a recuperação do atleta.

Líderes de desarme na Série A de 2021:

Fernando Sobral (Ceará): 4,0 por jogo

Guga (Atlético-MG): 3,8 por jogo

João Lucas (Cuiabá): 3,8 por jogo

Pepê (Cuiabá): 3,8 por jogo

Gerson (Flamengo): 3,3 por jogo

Isso porque o volante foi mais um dos inúmeros casos de Covid-19 no país. Após complicações da doença, recebeu o auxílio necessário para retomar a forma física em movimento que atingiu o ápice em junho, quando Sobral retomou a titularidade.

Nesse intervalo, esteve presente nos sete jogos do Ceará ao longo do mês. No recorte mais recente, atuou por 90 minutos nas últimas cinco partidas, incluindo um duelo pela Copa do Brasil.

Em cenário de retomada na 1ª divisão, Fernando Sobral surge como o reflexo da competitividade, da insistência e da garantia de entrega até o apito final. Do reconhecimento, a briga pode, sim, ser por um espaço dentre os eternamente lembrados pela torcida ao romper também a barreira das 100 atuações e ter um contrato até 2023.

Números de Fernando Sobral na Série A (SofaScore):