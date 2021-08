Cristiano Ronaldo, Messi e as principais contratações da janela de transferência; veja o mercado

O futebol mundial acompanha um mercado de transferência histórico na temporada 2021-2022. Nos últimos anos, uma das janelas com mais negociações de astros, com direito às lendas Cristiano Ronaldo (no Manchester United) e Lionel Messi (no Paris Saint-Germain) - ídolos da atual geração.

Os rumos seguem no rastro do dinheiro, dos investidores bilionários, mas também escancaram a ambição dos jogadores em se manter no alto nível e ávidos por novas conquistas. Em cenário de alta competitividade, as mudanças até valorizam (ou não) as principais ligas, como Ligue 1, na França.

Legenda: O zagueiro Sergio Ramos, ídolo do Real Madrid, vai defender o PSG na atual temporada Foto: divulgação / PSG

Com a pandemia de Covid-19, os bilhões também diminuíram, e as principais movimentações envolveram atletas em fim de contrato. O PSG trouxe o zagueiro espanhol Sergio Ramos (ex-Real Madrid), o goleiro Donnarumma (ex-Milan) e o volante Wijnaldum (ex-Liverpool) nesses moldes.

Em paralelo, o Chelsea, atual vencedor da Liga dos Campeões, desembolsou 115 milhões de euros pelo atacante belga Lukaku (ex-Inter de Milão). E o Manchester United aproveitou o descontente CR7 na Itália para garantir o retorno do ídolo - com 36 anos e apresentando nova função em campo.

Principais contratações da janela de transferência 2021-2022

Lionel Messi no PSG - agente livre

Cristiano Ronaldo no Manchester United - € 20 milhões

Sergio Ramos no PSG - agente livre

Gianluigi Donnarumma no PSG - agente livre

Romelu Lukaku no Chelsea - € 115 milhões

David Alaba no Real Madrid - agente livre

Raphaël Varane no Manchester United - € 40 milhões

Georginio Wijnaldum no PSG - agente livre

Jack Grealish no Manchester City - € 117,5 milhões

Achraf Hakimi no PSG - € 60 milhões

Jadon Sancho no Manchester United - € 85 milhões

Dayot Upamecano no Bayern de Munique - € 42,5 milhões

Ibrahima Konaté no Liverpool - € 40 milhões

Matheus Cunha no Atlético de Madrid - € 30 milhões

Top-10 das maiores contratações da história do futebol mundial

Neymar (222 milhões de euros, do Barcelona para o PSG) Kylian Mbappé (180 milhões de euros, do Monaco para o PSG) Philippe Coutinho (145 milhões de euros, do Liverpool para o Barcelona) João Félix (126 milhões de euros, do Benfica para o Atlético de Madrid) Antoine Griezmann (120 milhões de euros, do Atlético de Madrid para o Barcelona) Jack Grealish (117,5 milhões de euros, do Aston Villa para o Manchester City) Romelu Lukaku (115 milhões de euros, da Internazionale de Milão para o Chelsea) Ousmane Dembélé (105 milhões de euros, do Borussia Dortmund para o Barcelona) Paul Pogba (105 milhões de euros, da Juventus para o Manchester United) Eden Hazard (100 milhões de euros, do Chelsea para o Real Madrid)

Brasil em foco

Um efeito da janela de transferência internacional na temporada 2021-2022 é a chegada de jogadores de maior nível do exterior ao futebol brasileiro. Em processo de consolidação no cenário sul-americana, com afirmação de desempenho frente aos rivais da região - como na Libertadores.

Assim, o Brasil entra no rol das movimentações, apesar de ambientes de grandes dívidas nos clubes. Com mais investimento, Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras se tornaram extremamente competitivos. O Corinthians também utilizou a janela para buscar reforços que tinham mercado fora do país.

O espetáculo cresce internamente, os astros melhoram o nível e elevam as expectativas pelas apresentações do esporte nacional. No fim, também se aproximaram mais da Seleção Brasileira, como fez o atacante Hulk, destaque do Galo com 35 anos e recém-convocado pelo técnico Tite.

