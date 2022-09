Convocação da Seleção Brasileira antes da Copa tem surpresas, estreias e nomes consolidados

O técnico Tite realizou a última convocação da Seleção Brasileira nesta sexta-feira (9) antes de divulgar a lista oficial para a Copa do Mundo de 2022. Ao todo, 26 jogadores foram chamados com nomes consolidados, surpresas e até estreias, como os zagueiros Brenner e Ibañez.

Legenda: O atacante Neymar é um dos convocados para a Seleção Brasileira em 2022 Foto: Charly Triballeau / AFP

O grupo enfrenta os amistosos contra a Gana e a Tunísia, ambas classificadas para o Mundial. Os confrontos ainda terão as datas confirmadas pela CBF, mas marcam o teste final do Brasil para o Mundial.

A previsão de divulgação dos convocados para o Mundial é no dia 7 de novembro. Deste modo, a reta final indica os testes finais e as prévias dos atletas que estarão no Catar em novembro. Deste modo, analisamos os nomes e as novidades que podem surgir nos próximos meses.

Goleiros (3) | posição garantida na Copa

Legenda: Alisson é titular absoluto da Seleção Brasileira do Liverpool, da Inglaterra Foto: divulgação / Liverpool

A expectativa é de manutenção do trio até o Mundial. Alisson (Liverpool-ING), Éderson (Manchester City-ING) e Weverton (Palmeiras). Os goleiros participaram de todo o ciclo para a Copa do Mundo, com Alisson sendo o titular absoluto. Não há expectativa de uma surpresa, apesar do momento de alguns atletas do futebol nacional na posição, como o goleiro João Paulo (Santos).

Lateral-direito (1) | em busca de alternativas

Legenda: Danilo é um dos defensores do Juventus, da Itália Foto: reprodução

O único nome chamado foi Danilo (Juventus-ITA). O setor é o de maior incógnita pela falta de opções em alto nível para a convocação. Até o Mundial, a comissão técnica ainda deve analisar Daniel Alves (Pumas-MEX), Gilberto (Benfica-POR) e Emerson (Tottenham-ING), mas há risco de nenhum nome ser chamado. A ausência de um nome indica que Tite não possui garantia no setor.

Zagueiros (5) | setor com surpresas

Legenda: Marquinhos é um dos líderes técnicos do Paris Saint-Germain (PSG) Foto: divulgação / PSG

Tite chamou cinco zagueiros. No cenário absoluto, um trio está certo na Copa: Éder Militão (Real Madrid-ESP), Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA) e Thiago Silva (Chelsea-ING). A dúvida fica com a 4ª vaga, que será testada por Bremer (Juventus-ITA) e Ibañez (Roma-ITA), estreantes na Seleção. Ibañez, inclusive, pode atuar na lateral-direita e chega com esse trunfo. Por fora, Gabriel Magalhães (Arsenal-ING) e Lucas Veríssimo (Benfica-POR) são os outros no radar.

Lateral-esquerdo (2) | disputa ainda aberta

Legenda: O lateral-esquerdo Alex Sandro pertence ao Juventus, da Itália Foto: Marco Bertorello / AFP

Os chamados foram Alex Telles (Sevilla-ESP) e Alex Sandro (Juventus-ITA). Um cotado era Arana (Atlético-MG), mas o lateral sofreu uma lesão séria e está fora da Copa. Assim, a disputa está em aberto com outros concorrentes visando uma oportunidade, como Lodi (Nottingham Forest-ING).

Volantes (4) | nomes consolidados no setor

Legenda: Casemiro deixou o Real Madrid-ESP e se transferiu para o Manchester United-ING em 2022 Foto: divulgação / Manchester United

Os volantes indicados foram: Casemiro (Manchester United-ING), Bruno Guimarães (Newcastle-ING), Fabinho (Liverpool-ING) e Fred (Manchester United-ING). Todos possuem muito potencial para participar da convocação final. No Brasileirão, os volantes André (Fluminense) e Danilo (Palmeiras) estiveram avaliados pela comissão técnica, mas não devem ser convocados.

Meias (2) | resta uma vaga

Legenda: Paquetá é um dos principais jogadores da Seleção Brasileira no ciclo para a Copa de 2022 Foto: divulgação / West Ham,

Como meia criativo, Tite convocou Éverton Ribeiro (Flamengo) e Lucas Paquetá (West Ham-ING). Um dos nomes é certo: Paquetá, até como possível titular do Brasil. Já a outra vaga está em disputa entre Éverton Ribeiro e Philippe Coutinho (Aston Villa-ING), que é um dos mais favoritos do setor.

Atacantes (8) | dúvidas na referência

Legenda: Pedro recebeu a primeira chance na Seleção Brasileira às vésperas da Copa do Mundo Foto: divulgação / Flamengo

Para o setor ofensivo, a lista tem: Neymar (PSG-FRA), Richarlison (Tottenham-ING), Rodrygo (Real Madrid-ESP), Matheus Cunha (Atlético de Madrid-ESP), Raphinha (Barcelona-ESP), Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP), Pedro (Flamengo), Firmino (Liverpool-ING) e Antony (Manchester United-ING). Do total, os nomes que estiveram fora, mas ainda pertencem ao radar são: Gabriel Jesus (Arsenal-ING), Gabriel Martinelli (Arsenal-ING), Gabigol (Flamengo). Deste modo, os “camisas 9” são a principal dúvida, com Firmino, Jesus, Cunha, Pedro e Gabigol. Os velocistas estão garantidos.