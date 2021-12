Confira as contratações anunciadas pelos clubes da Série A para 2022; veja atletas e contratos

O mercado de transferências do futebol brasileiro iniciou as movimentações para 2022. Os participantes da próxima edição da Série A do Brasileirão buscam reforços para os elencos e anunciaram as primeiras contratações oficiais, como a chegada do volante Paulinho no Corinthians.

Com muitas negociações em andamento, além de atletas acertados e não-oficializados pelos times, o Diário do Nordeste lista os anúncios oficiais realizados até o momento. No futebol cearense, Ceará e Fortaleza apresentaram mais novidades, assim como o São Paulo.

Até o momento, no entanto, as diretorias de América-MG, Avaí, Botafogo, Bragantino, Coritiba, Cuiabá, Flamengo, Goiás, Internacional e Juventude não oficializaram nenhuma contratação. Vale ressaltar que o levantamento não incluiu retornos de empréstimos ou renovações.

Reforços oficializados nos clubes da Série A de 2022

Athletico-PR

- VOL: Pablo Siles (Danúbio, do Uruguai): contrato até o fim de 2025.

- VOL: Matheus Felipe (CSA): contrato até o fim de 2026.

Legenda: O uruguaio Pablo Siles tem 24 anos e assinou contrato longo com o Athletico-PR Foto: divulgação / Athletico-PR

Atlético-GO

- GOL: Renan (Ludogorets, da Bulgária): contrato até o fim de 2022.

- VOL: Edson (Al-Qadisiya, da Arábia Saudita): contrato até o fim de 2022.

- ATA: Dellatorre (CSA): contrato até o fim de 2022.

Atlético-MG

- ATA: Ademir (América-MG): detalhes contratuais ainda serão divulgados.

Ceará

- LAD: Michel Macedo (Juventude): contrato até o fim de 2023.

- VOL: Richardson (Kashiwa Reysol, do Japão): contrato até o fim de 2024.

Corinthians

- VOL: Paulinho (Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita): contrato até o fim de 2023.

Fluminense

- VOL: Felipe Melo (Palmeiras): contrato até o fim de 2023.

- ATA: Willian (Palmeiras): contrato até o fim de 2023.

Fortaleza

- GOL: Fernando Miguel (Atlético-GO): contrato até o fim de 2022.

- LAD: Landázuri (Independiente Del Valle, do Equador): contrato até o fim de 2023.

- ZAG: Wagner Leonardo (Santos): emprestado pelo Santos até março de 2023.

- ZAG: Brayan Ceballos (Deportes Quindio, da Colômbia): contrato até o fim de 2024.

Palmeiras

- GOL: Marcelo Lomba (Internacional): contrato até o fim de 2022.

- MEI: Atuesta (Los Angeles, dos Estados Unidos): contrato até o fim de 2026.

- ATA: Rafael Navarro (Botafogo): contrato até o fim de 2026.

Legenda: Rafael Navarro foi um dos destaques do Botafogo no acesso à Série A de 2021 Foto: divulgação / Palmeiras

Santos

- MEI: Bruno Oliveira (Vitória-BA): detalhes contratuais ainda serão divulgados.

São Paulo

- GOL: Jandrei (Santos): contrato até o fim de 2023.

- LAD: Rafinha (Grêmio): contrato até o fim de 2022.

- MEI: Alisson (Grêmio): contrato até o fim de 2024.