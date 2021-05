Com Éverton e Evanílson, futebol cearense tem representantes na Seleção Brasileira e pode mais

O futebol cearense esteve representado nas convocações da Seleção Brasileira para Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 e testes finais dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Cada torneio recebeu uma lista de atletas, com presenças confirmadas de Éverton Cebolinha (25) e Evanílson (21).

Os atacantes atuam em Portugal, por Benfica e Porto, respectivamente. O primeiro é natural de Maracanaú e foi revelado na base do Fortaleza, sendo decisivo na conquista da Copa América de 2019. O outro nasceu na Capital e iniciou no Estação-CE, até se destacar no Fluminense.

São valores jovens, com trajetórias similares, e que iniciam um percurso na equipe canarinha, seja no radar do próximo Mundial ou na busca pela nova medalha de ouro. No contexto local, o significado é de força estadual: a presença de cearenses é escassa historicamente na Seleção.

Cearenses com passagem pela Seleção Brasileira principal

ATA - Éverton Cebolinha (2018 - 2021)

LAT - Wendell (2016)

ATA - Osvaldo (2013)

VOL - Dudu Cearense (2004)

VOL - Jônatas (2006)

ATA - Jardel (1996 - 2002)

ZAG - Adriano (1995)

MEI - Mirandinha (1987)

ATA - Babá (1961)

MEI - Zé de Melo (1969)

LAT - Geraldo (1969)

Por isso, o peso também da representatividade. O trabalho local tem como foco a revelação de talentos, como ocorreu com a base do Ceará em 2020 - João Victor e David foram chamados para o Brasil Sub-17. Assim, os nomes se inserem no radar da CBF.

Espaço para mais

É fato que o CEP ainda pesa nas escolhas, o desempenho surge apenas como um dos critérios no mecanismo de convocação. Mas há espaço para mais cearenses (ou revelados em solo alencarino).

Legenda: Arthur Cabral é destaque do Basel no Campeonato Suíço Foto: Divulgação/Basel

A presença de dois nomes pode ser celebrada, no entanto, as lembranças de atletas como o lateral esquerdo Felipe Jonatan (23), do Santos, e o atacante Arthur Cabral (23), do Basel, na Suíça - ambos oriundos da base alvinegra - devem ser analisadas com criticidade.

Legenda: Felipe Jonatan protagonizou a maior venda da história do futebol cearense em 2019 Foto: divulgação

O defensor cearense é titular do atual vice-campeão da Libertadores. O centroavante paraibano é, hoje, o brasileiro com mais gols no futebol europeu. Por isso, a dupla também pede passagem.

O ciclo olímpico não foi fechado, a lista definitiva ainda será encaminhada. O nível de competitividade é alto, há talento diversos, mas a expectativa deve se manter em talentos definitivamente forjados em solo cearense.