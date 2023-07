Cinco pontos sobre a grande vitória do Ceará na Série B de 2023

O Ceará conquistou vitória importante nesta quarta-feira (19), pela Série B de 2023, ao superar o Vila Nova por 1 a 0, com gol do zagueiro Luiz Otávio. Resultado que aumenta a moral e também permitir um salto na tabela de classificação, com o Vovô subindo para a 8ª posição, com 28 pontos, ainda mais próximo do G-4.

O Diário do Nordeste lista cinco pontos desse triunfo, apenas a 4ª partida sob o comando de Guto Ferreira.

Vitória do Ceará contra o Vila Nova

Grande exibição do Ceará na vitória

Retorno do capitão Luiz Otávio com gol

Revelado na base, goleiro André Luiz passou segurança

Paulo Victor estreou bem pela lateral-esquerda

Ceará diminui distância para o G-4, tem três jogos invictos na Série B e duas vitórias consecutivas em casa

Melhores momentos de Ceará 1x0 Vila Nova

Grande atuação

Legenda: O Ceará teve grande exibição contra o Vila Nova e venceu com méritos Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Ceará dominou as ações do confronto com o Vila Nova, então líder da Série B. A postura agressiva impediu qualquer ação do adversário, com pressão alta e forte marcação em bloco médio. Assim, o Vovô pouco sofreu e teve mais volume, sendo recompensado com o gol nos acréscimos do Luiz Otávio após bate-rebate na área.

Na parte tática, manteve o 4-2-3-1, com muita participação dos pontas e também dos laterais. A saída de jogo, que já foi um problema da equipe, esteve mais fluída e natural, elevando também o nível da atuação coletiva.

Simbolismo de Luiz Otávio

Legenda: Luiz Otávio homenageou a família com o gol da vitória do Ceará Foto: Thiago Gadelha / SVM

Luiz Otávio é um ídolo do elenco alvinegro. Talvez a dimensão sobre o peso histórico do zagueiro seja dimensionado apenas no futuro, mas é fato que nunca faltou dedicação ao defensor. Com 34 anos, sem atuar há dois meses, voltou como titular, contra um forte adversário, e teve grande exibição, até coroado com o gol.

O retorno é um ponto positivo para o sistema defensivo. Se ficar 100%, o capitão deve seguir titular da equipe.

Segurança de André Luiz

Legenda: Revelado na base, o goleiro André Luiz foi titular do Ceará contra o Vila Nova Foto: Thiago Gadelha / SVM

Eram apenas três jogos no profissional, sendo o último em 2021. Formado na base alvinegra, o goleiro André Luiz teve uma missão difícil ao ser titular nas ausências de Bruno Ferreira e Richard. O atleta de 23 anos não trabalhou tanto, mas foi essencial com uma defesaça no 2º tempo em chute de Ronald quando estava 0 a 0.

Ao término da partida, todos os companheiros foram abraçá-lo no campo. Guto também o elogiou na coletiva. Se torna uma noite memorável ao jovem, que aproveita a chance e se apresenta como opção para a posição.

Estreia de Paulo Victor

Legenda: O lateral-esquerdo Paulo Victor foi um dos destaques individuais do Ceará Foto: Thiago Gadelha / SVM

O lateral-esquerdo Paulo Victor foi muito bem na estreia com a camisa alvinegra. A apresentação será apenas nesta quinta (20), em coletiva em Porangabuçu, mas o defensor já vestiu a camisa 21 e participou bem do jogo.

No setor, participou bem ofensivamente, até exigindo defesa da goleira adversária, e também ajudou muito na recomposição defensiva. Pelo desgaste físico, saiu aos 29 minutos da etapa final para vaga de Willian Formiga.

Sequência, vitória em casa e salto na tabela

Legenda: Guto Ferreira conseguiu duas vitórias com o Ceará atuando na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha / SVM

Com a vitória, o Ceará igualou a melhor sequência invicta na Série B: três partidas (empate com o Mirassol e vitórias contra Botafogo-SP e Vila Nova). O time alvinegro conseguiu a 2ª vitória consecutiva em casa, ambas com Guto. E o saldo disso tudo é a subida para 8ª posição, com 28 pontos - agora cinco de distância do G-4.

O próximo compromisso será contra o Juventude, o 9º com 27, no domingo (23), às 15h30, no Alfredo Jaconi/RS. É mais um confronto direto, dessa vez no embate que fecha o 1º turno da Série do Brasileiro.