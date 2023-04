Cinco pontos do Fortaleza em um abril quase perfeito em 2023

O Fortaleza teve um mês de abril quase perfeito em 2023. No momento líder da Série A de 2023, o time de Vojvoda acumula bons resultados em diversos torneios e contou também com o crescimento do desempenho do elenco.

O Diário do Nordeste lista cinco pontos importantes nesses últimos 30 dias. O último compromisso foi neste sábado (29), com a vitória por 4 a 2 contra o Fluminense, na Arena Castelão, em uma grande exibição.

1 - Sequência invicta

O Fortaleza atravessou abril de modo invicto. Foram nove jogos, com sete vitórias e dois empates. Ao todo, marcou 26 gols marcados e sete sofridos. No período, acumula o pentacampeonato cearense, uma vitória na Argentina pela Copa Sul-Americana e classificação na Copa do Brasil.

Jogos do Fortaleza em abril

Fortaleza 4x2 Fluminense | Série A

Águia de Marabá/PA 0x2 Fortaleza | Copa do Brasil

Coritiba 0x3 Fortaleza | Série A

San Lorenzo-ARG 0x2 Fortaleza | Copa Sul-Americana

Fortaleza 1x1 Internacional | Série A

Fortaleza 6x1 Águia de Marabá/PA | Copa do Brasil

Ceará 2x2 Fortaleza | Campeonato Cearense

Fortaleza 4x0 Palestino-CHI | Copa Sul-Americana

Fortaleza 2x1 Ceará | Campeonato Cearense

Leia mais Alexandre Mota Fortaleza é soberano, domina Fluminense e mostra força no Brasileirão

2 - Tabus quebrados

Com a sequência positiva, o Fortaleza também acumulou recordes quebrados. Os últimos foram diante do Fluminense: primeira vitória de Vojvoda contra Fernando Diniz no comando dos clubes, além da primeira vitória leonina em casa diante do time carioca em 18 anos. E as marcas não param.

Marcas do Fortaleza em abril

Vitória contra o Fluminense em casa após 18 anos

Primeira vitória de Vojvoda contra Fernando Diniz em quatro jogos

Primeira vitória em Curitiba/PR, ao superar o Coritiba na Série A

Primeira vitória na Argentina, ao superar o San Lorenzo-ARG

Primeira vitória em estreia de torneio internacional, com a Sul-Americana

Conquista do pentacampeonato cearense, inédito para o clube

Veja mais Alexandre Mota Juan Pablo Vojvoda e os tabus quebrados no comando do Fortaleza; veja marcas

3 - Desempenho em torneios

O Fortaleza disputou quatro competições em abril e apresentou desempenho positivo em todas. O mês começou com a final do Estadual, mas foi fechada com a 3 ª rodada do Brasileirão.

Campeonato Cearense: campeão estadual

Copa do Brasil: se classificou às oitavas de final

Copa Sul-Americana: lidera o Grupo H com 100% em dois jogos

Série A: lidera após três rodadas, com sete pontos

Legenda: O Fortaleza marcou dois gols nos minutos finais do 2º tempo contra o San Lorenzo-ARG Foto: Emiliano Lasalvia / AFP

4 - Ataque positivo

Em abril, o Fortaleza virou o clube com mais gols do futebol brasileiro, totalizando 69 bolas na rede. Apenas no mês vigente, foram 26. Os artilheiros são Thiago Galhardo e Lucero, ambos com 12 gols.

Artilheiros do Fortaleza em 2023

Lucero: 12 gols

Thiago Galhardo: 12 gols

Hércules: 5 gols

Pikachu: 5 gols

Guilherme: 4 gols

Moisés: 4 gols

Silvio Romero: 5 gols

Calebe: 3 gols

Caio Alexandre: 3 gols

Pochettino: 3 gols

Lucas Crispim: 2 gols

Romarinho: 2 gols

Benevenuto: 1 gol

Ceballos: 1 gol

Dudu: 1 gol

Pedro Rocha: 1 gol

Sammuel: 1 gol

Sasha: 1 gol

Titi: 1 gol

Zanocelo: 1 gol

Legenda: Moisés e Thiago Galhardo estão entre os goleadores do Fortaleza em 2023 Foto: Thiago Gadelha / SVM

5 - Novo sistema tático

O Fortaleza consolidou a formação 4-2-3-1 em abril. Com centroavante, um segundo atacante/meia centralizado, dois atletas abertos e dois volantes. Assim, o time ampliou a solidez defensiva com entrada de peças como lateral-esquerdo Bruno Pacheco e cedeu uma nova dinâmica ao elenco.

Legenda: O Fortaleza definiu o esquema tático 4-2-3-1 como principal nos últimos jogos Foto: reprodução / Lineup11