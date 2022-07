Ceará x São Paulo tem histórico de equilíbrio e melhores campanhas da Sul-Americana; veja projeção

O Ceará está vivo na Copa Sul-Americana de 2022 e pode sonhar em chegar mais longe na competição. Com 100% de aproveitamento e a melhor campanha, encara o São Paulo nas quartas de final. E o confronto promete ser o mais difícil para o Vovô até agora, após concentrar duelos internacionais na Argentina, Bolívia, Paraguai e Venezuela.

Dos oito times presentes na disputa do mata-mata, o duelo reúne as principais trajetórias na Sula. A partida de ida será no dia 3 de agosto, no Morumbi, e a volta no dia 10, na Arena Castelão. Ao classificado, US$ 800 mil (cerca de R$ 4,3 milhões) - veja quanto o Ceará já conquistou.

Ceará x São Paulo na Copa Sul-Americana

03.08 - São Paulo x Ceará | 19h15, no Morumbi

10.08 - Ceará x São Paulo | 19h15, na Arena Castelão

Equilíbrio em campo

Nas últimas temporadas, Ceará x São Paulo é marcado pelo equilíbrio. Nos últimos seis jogos, foram seis empates. Na 8ª rodada do Brasileirão de 2022, por exemplo, um placar de 2 a 2 no Morumbi.

Legenda: O Ceará mostrou força no empate com o São Paulo no Morumbi Foto: divulgação / Ceará

O placar padrão, inclusive, foi 1 a 1. O contraponto é a ausência de vitórias alvinegras desde o retorno à elite nacional, em 2018. No período, são sete empates e duas derrotas. No fim, pelo retrospecto, o time de Marquinhos Santos não é um mero coadjuvante e pode disputar essa vaga.

Retrospecto recente de Ceará x São Paulo

28.05.22 - São Paulo 2x2 Ceará

14.10.21 - São Paulo 1x1 Ceará

27.06.21 - Ceará 1x1 São Paulo

10.02.21 - São Paulo 1x1 Ceará

25.11.20 - Ceará 1x1 São Paulo

24.11.19 - Ceará 1x1 São Paulo

Adversário difícil

O São Paulo atravessa um momento positivo, com invencibilidade de cinco jogos: quatro vitórias e um empate. Como o Ceará, é um dos únicos que bateu o Palmeiras na temporada, abrindo 1 a 0 na ida da Copa do Brasil. A proposta envolve o esquema tático 4-4-2 sob o comando de Rogério Ceni.

O título da Sul-Americana é o principal objetivo da temporada prevista em orçamento. Para reequilibrar as finanças, a gestão aposta alto na conquista deste troféu, que será a prioridade com o Brasileirão.

Campanhas de Ceará x São Paulo na Sul-Americana

Jogos: 8 | 8

Vitórias: 8 | 7

Empates: 0 | 1

Derrotas: 0 | 0

Aproveitamento: 100% | 91,6%

Gols feitos: 22 | 20

Gols sofridos: 2 | 6

Arena Castelão

As derrotas do São Paulo em 2022 foram para: Palmeiras (C), Botafogo (F), Flamengo (F), Palmeiras (F), Palmeiras (C), Bragantino (F) e Guarani (F). A equipe se mostra competitiva e consegue bons resultados com o Morumbi lotado, difícil de ser superada. Por isso, o peso da volta. O Ceará decide em casa e terá a força da Arena Castelão.

Na data do jogo, a equipe cearense já deve apresentar 50 mil sócios-torcedores. A pressão em casa chamou atenção até do técnico do The Strongest-BOL e pode ter impacto no jovem elenco alvinegro, além de uma estratégia de linhas altas, com pressão na saída de bola e rupturas nos lados do campo em velocidade. O Vovô pode, sim, sonhar.

Ceará em casa na Sul-Americana