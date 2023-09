Ceará x Novorizontino é decisivo para sonho alvinegro de acesso e distância do G-4; veja cenário

O Ceará tem uma decisão pela Série B de 2023 nesta segunda-feira (18): às 21h, visita o Novorizontino-SP, no estádio Jorge Ismael de Biasi. O jogo marca o fechamento da 28ª rodada e define a quantos pontos o Vovô estará distante do G-4 na tabela de classificação.

Com os demais resultados, a distância do time alvinegro para a zona de acesso ficou em sete pontos - a equipe está na 10ª posição, com 41. Assim, o duelo se torna uma "final de Copa do Mundo", sendo obrigatório pontuar para se permanecer vivo na briga do acesso.

Cenários do Ceará contra o Novorizontino na Série B

Vitória contra Novorizontino : reduz a distância do G-4 para quatro pontos e ganha duas posições (8º).

: reduz a distância do G-4 para quatro pontos e ganha duas posições (8º). Empate contra Novorizontino : reduz a distância do G-4 para seis pontos e permanece em 10º colocado.

: reduz a distância do G-4 para seis pontos e permanece em 10º colocado. Derrota contra Novorizontino: mantém a distância do G-4 em sete pontos e permanece em 10º colocado.

Legenda: O Ceará está em 10º colocado, com 41 pontos Foto: reprodução / SrGoool

No cenário, uma derrota é péssima, mas uma vitória o coloca na disputa. Em caso de triunfo, ultrapassa CRB (42) e Atlético-GO (44) e reduz a margem para quatro pontos.

Desde a chegada de Vagner Mancini no comando, o Ceará venceu Criciúma e Londrina. A equipe tenta a 3ª vitória consecutiva, o que ocorreu uma única vez na Série B. A pontuação para o acesso, segundo o departamento de matemática da UFMG é de 64 pontos. Assim, o Vovô deve ganhar mais 23 nos 11 jogos finais.

O que o Ceará precisa nas 11 rodadas finais para o acesso?

8 vitórias (24 pontos)

7 vitórias + 2 empates (25 pontos)

6 vitórias + 5 empates (25 pontos)

