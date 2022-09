Ceará tem sequência de confrontos diretos e busca manter ascensão na Série A; veja jogos

O Ceará reagiu no returno da Série A com a chegada do técnico argentino Lucho González. A amostragem é pequena, mas o time foi competitivo no empate com o Flamengo no Maracanã e ainda superior na vitória com o Santos em casa. Na sequência, tem quatro confrontos diretos pelo G-10 para se consolidar no Brasileirão.

Os jogos são decisivos para firmar o novo momento. Dos quatro, três serão dentro de casa com o apoio do torcedor. Os adversários são: São Paulo (C), Coritiba (F), América-MG (C) e Goiás (C).

Próximos jogos do Ceará na Série A

18.09 - Ceará x São Paulo | Arena Castelão, às 16h.

28.09 - Coritiba x Ceará | Couto Pereira, às 19h.

01.10 - Ceará x América-MG | Arena Castelão, às 15h.

05.10 - Ceará x Goiás | Arena Castelão, às 19h.

Legenda: O Ceará tem dois jogos de invencibilidade sob o comando de Lucho González Foto: LC Moreira

As equipes estão próximas do G-10, um dos objetivos do Vovô. A busca é pela regularidade, com o maior entrosamento da equipe junto das ideias da comissão técnica e mais confiança ao elenco. No 1º turno, por exemplo, saiu invicto dessa sequência: três empates e uma vitória (América-MG).

Na 11ª posição, com 31 pontos, tem margem para evolução, com chance de ampliar a distância da zona de rebaixamento: no momento, é seis pontos. Por isso, os jogos seguintes são fundamentais para as pretensões alvinegras no Brasileirão e podem definir a virada de chave, que já começou.

Legenda: O Ceará voltou a vencer na Série A e sonha com a entrada no G-10 da classificação Foto: reprodução / SrGoool

Tabu contra Santos

A primeira vitória do Ceará no returno da Série A ocorreu no último sábado (10), contra o Santos. O resultado de 2 a 1, na Arena Castelão, derrubou um tabu histórico de 12 anos diante do adversário.

Desde o retorno à 1ª divisão, em 2018, o Vovô não conseguia vencer o rival paulista pelo Brasileirão. O intervalo contava com 11 jogos, sendo sete derrotas e quatro empates. Por isso, o placar ganha em importância, seja por conta do retrospecto geral ou pelo peso dentro do Brasileirão no momento.

Antes, o último triunfo cearense era do dia 12 de setembro de 2010. Na época, Geraldo e Magno Alves marcaram os gols da vitória por 2 a 1, enquanto Keirrison descontou para a equipe do Peixe.