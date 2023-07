Ceará pode saltar na tabela da Série B se vencer Mirassol; veja cenário

O Ceará tem um confronto direto neste domingo (15) pela Série B de 2023. Às 15h30, entra em campo contra o Mirassol/SP, fora de casa, pela 17ª rodada. E as partidas iniciais foram positivas para o time de Porangabuçu, que tem a chance de saltar na tabela de classificação em caso de vitória.

Com 24 pontos e a 10ª colocação geral, o Vovô viu parte dos concorrentes tropeçaram, criando uma margem para ultrapassá-los, incluindo o próprio adversário, se vencer. A chance é de subir de 10º para 6º.

A tabela tem: Juventude (6º-26p), Mirassol (7º-26p), Guarani-SP (8º-26p) e Atlético-GO (9º-26p). Do quarteto, o único vitorioso foi o Dragão, que bateu o Sport por 3 a 1, em casa, e ganhou posições.

Legenda: O Ceará pode ganhar quatro posições na Série B se vencer o Mirassol Foto: reprodução / SrGoool

Logo, o confronto com o Mirassol ganha também em peso para a sequência da Série B. É evidente, o G-4 segue inacessível, mas o Ceará se firma de vez como um candidato e pode mudar de perspectiva para a sequência da competição. Por isso, a importância de vencer os confrontos direitos e se recuperar.

Até o momento, os quatro primeiros colocados também amargaram resultados ruins. Além da derrota do Leão da Ilha, o Vila Nova perdeu para o Londrina, e o Criciúma empatou com o Guarani-SP. A rodada ainda reserva um duelo entre Novorizontino e Vitória-BA, respectivamente 4º e 5º da tabela.

Tudo passa pela campanha de recuperação de Guto Ferreira, iniciada com a vitória contra o Botafogo-SP. A margem é longa, um resultado não muda tudo, mas essa consistência é a chave. No caminho para o fim do 1º turno, o Vovô ainda terá pela frente o Vila Nova (C) e o Juventude (F).

O Ceará tem margem para evoluir. A 17ª rodada pode ser um desses momentos para o salto. Empate ou derrota impedem qualquer ganho de posições na tabela.

17ª rodada da Série B de 2023

14.07 - Criciúma 1x1 Guarani

14.07 - Atlético-GO 3x1 Sport

14.07 - Sampaio Corrêa-MA 0x0 Ituano

15.07 - Juventude 1x1 ABC

15.07 - Ponte Preta 0x1 Tombense-MG

15.07 - Londrina 1x0 Ponte Preta

16.07 - Mirassol x Ceará | Municipal, às 15h30

16.07 - Vitória-BA x Novorizontino | Barradão, às 18h