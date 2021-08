Ceará mostra força da base em elenco com quase 50% de idade Sub-23 e aposta em revelações

O Ceará venceu o Clássico-Rei deste domingo (1º) e ampliou a invencibilidade para 10 jogos na Série A. Com uma postura letal na Arena Castelão, conseguiu o placar de 3 a 1 contra o Fortaleza, em resultado que serviu também como demonstração de força da base alvinegra.

O sistema de captação e formação do clube é apontado como o melhor do Nordeste e ganhou papel decisivo na temporada. Em investimento estrutural crescente, o clube apostou nas revelações e soma quase metade do elenco principal com idade Sub-23: 17 dos 37 atletas disponíveis (45%).

Atletas no profissional do Ceará revelados no clube:

GOL | André Luiz (21)

ZAG | Alan Uchôa (22)

ZAG | Lacerda (21)

LAT | Buiú (25)

VOL | Kelvyn (22)

VOL | Geovane (22)

ATA | Rick (21)

ATA | João Victor (17)

ATA | Cristiano (22)

Na Arena Castelão, por exemplo, o meia Kelvyn e o atacante Rick marcaram gols decisivos. Em campo, o zagueiro Lacerda e o lateral direito Buiú também foram acionados contra o arquirrival. E todos são crias do Vozão.

Do grupo comandado pelo técnico Guto Ferreira, nove são oriundos da Cidade Vozão, em Itaitinga. E os reforços recentes, como o atacante Erick (23), também atendem a nova filosofia de Porangabuçu.

Atletas no profissional do Ceará com idade Sub-23:

GOL | André Luiz (21)

GOL | Vinícius Machado (21)

ZAG | Alan Uchôa (22)

ZAG | Jordan (22)

ZAG | Lacerda (21)

LAT | Alessandro (22)

LAT | Kelvyn (22)

VOL | Pedro Naressi (23)

VOL | Geovane (22)

ATA | Erick (23)

ATA | Jacaré (21)

ATA | Rick (21)

ATA | João Victor (17)

ATA | Airton (22)

ATA | Hélio Borges (21)

ATA | Wendson (23)

ATA | Cristiano (22)

No planejamento, a diretoria pretende reduzir a média de idade do plantel a longo prazo. Com integração do departamento de futebol, os scouts são monitorados constantemente pelo profissional, que consegue suprir carências em posições através dos jogadores disponíveis no próprio clube.

Evolução e reforços

O foco atual da gestão alvinegra na base é conceder oportunidade aos atletas presentes no clube e captar jogadores cada vez mais jovens para permitir o desenvolvimento na Cidade Vozão. Assim, a gestão buscou reduzir a quantidade de reforços para as categorias que antecedem o profissional.

Israel Portela Diretor de Futebol Amador do Ceará “O Ceará mudou a filosofia e vem priorizando o uso da prata da casa, antecipando os processos de evolução e contratando o menos possível para a base. Se eu tenho a carência de um camisa 9 no Sub-20, o plano é dar oportunidade para o atleta do Sub-17. A leitura é de que ele vai ter dificuldade por atuar com mais velhos no início, mas vai receber experiência e pode ascender mais rápido”.

Na perspectiva de maturação, tem elencos mais jovens em torneios de base e revela atletas ao profissional com mais experiência, como no caso do zagueiro Lacerda (21). Utilizando o Sub-20 como exemplo, a gestão trouxe apenas cinco nomes para a equipe em reforços pontuais.

Reforços do Ceará para o Sub-20 em 2021: