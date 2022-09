Ceará mostra atuação abaixo, se aproxima do Z-4 da Série A e tem sequência de confrontos diretos

O Ceará viajou ao Sul e retornou com uma derrota pesada para o Coritiba na bagagem do Brasileirão. O placar de 1x0 é péssimo para a classificação, mas traz também uma atuação abaixo no Couto Pereira. A distância para a zona de rebaixamento diminui: agora, um ponto o separa do Cuiabá, primeiro do Z-4.

O sentimento geral foi apatia. A posse de bola existiu, a equipe forçou cruzamentos e chutes de longe, no entanto, não apresentou a pressão necessária para agredir, de fato, o adversário acuado. O Vovô podia apresentar mais e não reagiu, mantendo aproveitamento de apenas 25,9% no returno.

Legenda: O Ceará está na 16ª colocação da tabela da Série A de 2022 Foto: reprodução / SrGoool

O gol dos donos da casa, com Fabrício Daniel, surge com liberdade na grande área. Da perspectiva de evolução, as alterações tiveram pouco efeito. Guilherme Castilho e John Vásquez, por exemplo, foram acionados apenas nos minutos finais. A equipe transpirou, só que com baixa intensidade.

Aos 30 do 2º tempo, Marcos Victor deixou tudo igual - anulado em um impedimento pouco explicado pelo árbitro de vídeo (VAR). O alerta está ligado, a alteração (de postura e desempenho) precisa ser imediata para buscar uma nova perspectiva dentro da Série A.

Confrontos diretos

O Ceará tem quatro confrontos diretos nas próximas cinco rodadas do Brasileirão. A pressão cresce pelos resultados, mas a virada de chave precisa existir na respectiva sequência. É um momento de definição, restando apenas 10 rodadas para o fim do Brasileirão, e o time em 16º colocado, com 31.

Os rivais são: América-MG (C), Goiás (C), Cuiabá (C) e Atlético-GO (F). No meio dos confrontos, o Atlético-MG (F), que está no G-6. Há tempo para uma reação, com duas partidas seguidas em casa.

Próximos jogos do Ceará na Série A

01.10 - Ceará x América-MG

05.10 - Ceará x Goiás

09.10 - Atlético-MG x Ceará

16.10 - Ceará x Cuiabá

22.10 - Atlético-GO x Ceará