Ceará inicia sequência em casa contra Tombense e busca prêmio milionário; veja jogos

O Ceará inicia uma sequência de três jogos na Arena Castelão nesta quarta-feira (11). Às 19h, enfrenta o Tombense-MG, na Arena Castelão, pela 3ª fase da Copa do Brasil. Depois, encara o Flamengo, sábado (14), pela Série A, e o General Caballero-PAR, terça (17), pela Sul-Americana.

Com uma maratona na temporada de 2022, evitar viagens é importante para diminuir o desgaste. Os respectivos duelos também são importantes para as metas traçadas pelo clube, com foco financeiro.

Caso avance às oitavas de final, o Vovô conquista R$ 3 milhões em premiação da CBF. Até agora, a equipe soma R$ 4,67 milhões por eliminar São Raimundo-RR e Tuna Luso-PA nas etapas anteriores.

Sequência do Ceará em casa

11.05 - Ceará x Tombense-MG, na Arena Castelão, às 19h | Copa do Brasil

Apesar do nível dos adversários, o processo deve chegar como confiança para o elenco e o trabalho do técnico Dorival Júnior. A depender do planejamento físico, o rodízio pode ser adotado, concedendo mais chances e ritmo para atletas que podem evoluir, como o zagueiro Marcos Victor.

No fim de semana, no entanto, a resposta precisa vir em nível de atuação diante de um rival qualificado. Com uma vitória e três derrotas, pontuar também é fundamental para tentar sair do Z-4 na Série A. Na semana seguinte, o foco deve ser confirmação da 1ª posição do Grupo G na Sula.

Cenário do Ceará em três competições