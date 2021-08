Ceará iguala pontuação do 1º turno de 2020 e mostra repertório para nova postura na Série A

O Ceará de 2021 igualou a pontuação conquistada no 1º turno da Série A de 2020, quando somou 24 pontos. A diferença: atinge a marca com 17 jogos, ou seja, duas rodadas de antecedência. Assim, o desempenho alvinegro pode até ser superado contra América-MG (F) e Palmeiras (C).

Leia mais Alexandre Mota Ceará coroa investimento no futsal com final da Copa do Brasil e projeta Liga Nacional em 2022

A projeção atende a meta da comissão técnica, de ter uma campanha melhor que a do último ano. No entanto, a marca foi obtida neste domingo (22) em empate com o Flamengo na Arena Castelão.

CAMPANHA DO CEARÁ NA SÉRIE A 2020 - 2021:

Jogos: 19 x 17

Pontuação: 24 x 24

Vitórias: 6 x 5

Empates: 6 x 9

Derrotas: 7 x 3

Aproveitamento: 42,1% x 47,1%

Gols marcados: 24 x 19

Gols sofridos: 27 x 17

O repertório apresentado no 1x1 permite a projeção de uma postura mais ofensiva ao longo do Brasileirão. Com transições rápidas, marcação constante e linha alta, o Vovô teve oportunidade de vencer o atual bicampeão brasieliro e melhorou o rendimento ofensivo dos últimos jogos.

Jogos do Ceará até o fim do 1º turno da Série A:

29.08 - América-MG x Ceará | no Independência, às 11h

05.09 - Ceará x Palmeiras | na Arena Castelão, às 16h

Assim, conseguiu se manter na parte alta da tabela. No momento, registra a mesma pontuação do Corinthians, primeiro integrante do G-6, mas menor número de vitórias: 6x5. A zona classifica diretamente para a Taça Libertadores e pode ser ampliada com os torneios em andamento.

A recuperação de destaques do elenco, como Vina, e a escolha por novos protagonistas, como Rick, serão fundamentais para a competitividade necessária ao trabalho de Guto Ferreira. Longe do rebaixamento e pontuando em 14 partidas, tem chance de fazer história mais uma vez na elite.