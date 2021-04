Ceará garante mais de R$ 5 milhões com premiação na Copa Sul-Americana; veja valores

O Ceará inicia a caminhada na Copa Sul-Americana de 2021 nesta quarta-feira (21), quando enfrenta o Jorge Wilstermann-BOL na Arena Castelão, às 19h15. O torneio é importante no contexto histórico, mas também no aspecto financeiro: o Vovô garante mais de R$ 5 milhões pela participação na fase de grupos.

A premiação foi definida pela Conmebol no início de 2021. A entidade congelou as cotas da Libertadores e ampliou os valores da Sula - agora com novo formato.

Por cada partida como mandante na fase de grupos, o time recebe 300 mil dólares. Como o time alvinegro vai enfrentar, em casa, também Bolívar e Arsenal de Sarandí, soma 900 mil dólares (cerca de R$ 5,48 milhões na cotação atual).

Legenda: Simbolizado pelo mascote Vozão, o Ceará tem sido destaque no cenário nacional Foto: Camila Lima / SVM

Pelo regulamento, apenas uma equipe de cada chaveamento se classifica. E se o Vovô terminar como líder da Chave C e avançar, embolsa 500 mil dólares (aproximadamente R$ 2,77 milhões).

As cifras são altas e externam a importância da competição. Em período de recessão econômica, as fontes de receita são fundamentais para a manutenção do equilíbrio financeiro dos clubes.

Logo, a Sula também surge como oportunidade para o Ceará melhorar o arrecadado de 2020. No último ano, sem evento internacional, superou a meta e faturou mais de R$ 24 milhões em premiações.

Confira premiações da Sul-Americana