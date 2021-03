Ceará encaminha participação na Liga Nacional de Futsal de 2022; confira investimento e detalhes

A diretoria do Ceará encaminhou a participação do clube na Liga Nacional de Futsal (LNF) de 2022, a principal da modalidade no Brasil. Como antecipado pelo Diário do Nordeste, o Vovô foi convidado pela entidade e tinha possibilidade de entrar na competição na atual edição.

A opção pelo ano seguinte envolveu o curto intervalo de preparação para o torneio, previsto para iniciar em março. Com maior planejamento, a cúpula alvinegra estima investir cerca de R$ 2 milhões na montagem do elenco, staff e na logística de viagem.

Campeão da Copa do Nordeste e vice da Copa do Brasil, o time é tratado como referência na região e pode contribuir com a descentralização do esporte, que tem polos no Sul e Sudeste. A expectativa é que o Ceará seja o único representante do Nordeste na LNF.

Competições disputadas pelo Ceará desde retorno da modalidade:

Campeonato Cearense (2019): campeão

Copa do Nordeste (2019): campeão

Campeonato Cearense (2020): campeão

Copa do Brasil (2020): vice-campeão

Criada em 1996, a competição segue o modelo esportivo dos Estados Unidos, com adoção de franquias. Assim, para ingressar na LNF faz-se necessário a compra de uma vaga - ou ser convidado ou arrendar uma equipe - sempre com o consenso de todos.

Legenda: O Ceará conquistou três dos quatro torneios que disputou desde 2019, quando retomou o projeto Foto: Natinho Rodrigues / SVM

Por conta do convite, o Ceará acertou pagamento de R$ 208 mil em três vezes devido à inscrição. O processo deve ser finalizado em julho, quando a documentação alvinegra será validada pelo grupo gestor da entidade. Em caso de desfecho positivo no âmbito burocrático, o Vovô estará na elite do futsal brasileiro em 2022.

O cenário é de celebração na cúpula cearense. Com apenas dois anos de projeto, o time conseguiu despertar atenção nacional e tem oportunidade de atuar frente aos melhores times brasileiros, quebrando o paradigma histórico ao ser o primeiro nordestino inscrito no circuito.

Para 2021, a receita destinada é de R$ 700 mil. A equipe tem seis competições previstas para a temporada, defendendo os títulos do Estadual e do Nordestão.

Calendário do Ceará no Futsal em 2021: