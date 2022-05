Ceará e Fortaleza podem garantir atletas com 7 jogos e evitar reforçar rivais na Série A; veja lista

As comissões técnicas de Ceará e Fortaleza podem garantir que atletas do atual elenco não possam mais defender outro clube na atual edição da Série A do Brasileiro de 2022. Isso porque o Regulamento Específico da Competição (REC) da CBF prevê que, após sete jogos por uma equipe, um jogador não pode disputar o mesmo Brasileirão por um clube diferente.

Assim, a dupla cearense resguarda os principais destaques diante dos adversários da 1ª divisão. Vale ressaltar que, no ano vigente, uma janela de transferência foi incorporada ao mercado. O intervalo será entre os dias 18 de julho e 15 de agosto, seguindo a regra.

No caso do futebol cearense, o time com mais atletas próximos dessa condição é o Ceará, com seis. Artilheiro alvinegro no ano, com 11 gols, o atacante Stiven Mendoza fez seis partidas, por exemplo.

No rol dos comandados do técnico Juan Pablo Vojvoda, apenas dois nomes do elenco podem se enquadrar. E se trata justamente da dupla titular do ataque do Fortaleza: Silvio Romero e Moisés.

Atletas do Ceará próximos de completar sete jogos na Série A

GOL - João Ricardo: 6

LAD - Nino Paraíba: 6

LAE - Bruno Pacheco: 6

ATA - Mendoza: 6

ATA - Erick: 6

MEI - Lima: 5

VOL - Lindoso: 5

VOL - Geovane: 5

VOL - Richard: 5

ZAG - Gabriel Lacerda: 5

Legenda: O goleiro João Ricardo é um dos destaques do Ceará em 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Atletas do Fortaleza próximos de completar sete jogos na Série A

ATA - Silvio Romero: 6

ATA - Moisés: 6

ATA - Robson: 5

ATA - Depietri: 5

ATA - Renato Kayzer: 5

MEI - Lucas Crispim: 5

MEI - Lucas Lima: 5

MEI - Yago Pikachu: 5

VOL - Hércules: 5

VOL - Felipe: 5

LAE - Juninho Capixaba: 5

ZAG - Titi: 5

ZAG - Benevenuto: 5

GOL - Max Walef: 5

Legenda: Silvio Romero é um dos principais destaques ofensivos do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

A regra da CBF

De acordo com o Capítulo 3 (Da condição de jogo dos atletas) do REC do Brasileirão de 2022, “um atleta somente poderá ser inscrito por outro clube do Brasileirão Assaí, após o início do CAMPEONATO, se tiver atuado em um número máximo de 6 (seis) partidas pelo clube de origem”.

§ 1º – Considera-se como atuação o ato do atleta entrar em campo para a disputa da partida, desde o início ou no decorrer da mesma.

§ 2º – O atleta que tenha atuado por um clube no CAMPEONATO somente poderá atuar por mais um clube.

§ 3º – Uma vez iniciado o CAMPEONATO, cada clube poderá inscrever até 5 (cinco) atletas anteriormente inscritos por outros clubes do Brasileirão Assaí, sendo no máximo 3 (três) atletas de um mesmo clube.