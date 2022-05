Ceará e Fortaleza estão no Top-10 de maiores médias de público da Série A de 2022; veja ranking

A Série A de 2022 marca a retomada do público na competição desde as primeiras rodadas, após o pico da pandemia de Covid-19 nos anos de 2020 e 2021. Assim, há um clamor pelo preenchimento das arquibancadas nos estádios do Brasil. E os primeiros jogos do Brasileirão servem de parâmetro.

A principal média de público até o momento é do Flamengo, que tem a maior torcida do Brasil. Com três jogos como mandante, soma 59.888. A vice-liderança no ranking é do Botafogo, com duas partidas e a marca de 35.816. Os números foram conferidos no borderô disponível pelo site da CBF.

Públicos do futebol cearense na Série A de 2022

17.04 - Ceará x Botafogo: 33.734

08.05 - Fortaleza x São Paulo: 25.518

30.04 - Ceará x Bragantino: 23.211

10.04 - Fortaleza x Cuiabá: 18.279

O Diário do Nordeste avaliou somente os números de público total. O futebol cearense está no Top-10, com o Ceará surgindo na 5ª posição, com média de 28.472 após dois jogos. O próximo duelo é diante do Flamengo e tem mais de 42 mil confirmados, o que pode resultar na subida da média.

O Fortaleza está na 9ª colocação, com 21.898 depois de dois compromissos como mandante. Vale ressaltar que o Clássico-Rei da 3ª rodada tinha o mando tricolor e foi adiado para o dia 1º de junho.

O Top-5 é composto por: Flamengo (59.888), Botafogo (35.816), Corinthians (33.539), São Paulo (28.676) e Ceará (28.472). O time com mais jogos em casa até agora é o Bragantino, que realizou quatro partidas, mas é o 16º, com uma marca de 6.794.

Ranking da média de público da Série A de 2022

Flamengo: 59.888 (média) em três jogos. Botafogo: 35.816 (média) em dois jogos. Corinthians: 33.539 (média) em dois jogos. São Paulo: 28.676 (média) em dois jogos. Ceará: 28.472 (média) em dois jogos. Palmeiras: 26.616 (média) em três jogos. Internacional: 26.295 (média) em dois jogos. Atlético-MG: 24.044 (média) em três jogos. Fortaleza: 21.898 (média) em dois jogos. Coritiba: 20.626 (média) em dois jogos. Fluminense: 19.515 (média) em dois jogos. Athletico-PR: 17.429 (média) em três jogos. Goiás: 11.514 (média) em dois jogos. Santos: 10.227 (média) em três jogos. Cuiabá: 7.654 (média) em dois jogos. Bragantino: 6.794 (média) em quatro jogos (*). Atlético-GO: 6.784 (média) em três jogos. Avaí: 6.504 (média) em três jogos. Juventude: 4.853 (média) em três jogos. América-MG: 1.996 (média) em dois jogos.

(*) - O borderô de Bragantino x Atlético-MG ainda não foi divulgado no site da CBF.

Legenda: O Flamengo tem a maior média de público da Série A após cinco rodadas Foto: divulgação / Flamengo

Top-5 de maiores públicos do Brasileirão de 2022